4 calles de Crespo pasan a tener sentido único de circulación

Abren las inscripciones para la colonia municipal de vacaciones 2026
Llega una nueva edición de las colonias municipales de verano. Un espacio recreativo, gratuito y lleno de propuestas para disfrutar, aprender y compartir niños, jóvenes y adultos.
Cuatro calles de la ciudad de Crespo tienen sentido único de circulación en tramos dispuestos para lograr mejoras y mayor seguridad vial en la transitabilidad organizando la movilidad vehicular.
Las arterias incluidas están ubicadas en los barrios Jardín, La Paz y San Cayetano. La modificación comprende estos lugares: Luis Kaehler (desde De las Azucenas hacia Misiones); La Rioja (desde Entre Ríos a Misiones); De las Dalias (desde Misiones a De las Achiras) y Florentina Gómez Miranda (desde Estanislao López a calle Pública N° 236).
Además, quedó establecido que cada uno de esos sectores tendrá estacionamiento único sobre mano derecha en sentido de la circulación.
El jueves 23 de octubre, en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ (San Martín 1327), se realizó el primer encuentro del Programa EmprendER, una propuesta de formación gratuita que busca fortalecer el ecosistema emprendedor en la provincia de Entre Ríos.
Continúan las obras y la intervención en las calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis.
El sábado 25 de octubre, desde las 20:00, se realizará la ‘Gala Lírica’ en el Salón Municipal de Crespo.
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
La Municipalidad de Crespo abrió la inscripción para una nueva edición del Programa de 5 días: Cambio de hábitos y una vida saludable, una propuesta destinada a vecinos mayores de 18 años a fortalecer la salud física, mental y emocional de los vecinos.
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
Efectivos policiales demoraron al estudiante, tras haber sido advertidos por directivos del establecimiento escolar. Se anticipó que convocarán a reunión de padres del alumnado.
El adolescente fue derivado al centro asistencial de referencia en esa zona, recibiendo el diagnóstico de trauma cerrado de tórax, fractura costal y neumotórax.
Un hombre y una mujer protagonizaron un violento episodio de convivencia en el que, tras una discusión, se produjo un incendio en una camioneta.