4 calles de Crespo pasan a tener sentido único de circulación

Cuatro calles de la ciudad de Crespo tienen sentido único de circulación en tramos dispuestos para lograr mejoras y mayor seguridad vial en la transitabilidad organizando la movilidad vehicular.

Crespo al día30 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Contramano

Las arterias incluidas están ubicadas en los barrios Jardín, La Paz y San Cayetano. La modificación comprende estos lugares: Luis Kaehler (desde De las Azucenas hacia Misiones); La Rioja (desde Entre Ríos a Misiones); De las Dalias (desde Misiones a De las Achiras) y Florentina Gómez Miranda (desde Estanislao López a calle Pública N° 236).

Además, quedó establecido que cada uno de esos sectores tendrá estacionamiento único sobre mano derecha en sentido de la circulación.

