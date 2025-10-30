4 calles de Crespo pasan a tener sentido único de circulación

Las arterias incluidas están ubicadas en los barrios Jardín, La Paz y San Cayetano. La modificación comprende estos lugares: Luis Kaehler (desde De las Azucenas hacia Misiones); La Rioja (desde Entre Ríos a Misiones); De las Dalias (desde Misiones a De las Achiras) y Florentina Gómez Miranda (desde Estanislao López a calle Pública N° 236).

Además, quedó establecido que cada uno de esos sectores tendrá estacionamiento único sobre mano derecha en sentido de la circulación.