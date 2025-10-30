Radicales conmemoraron el 42° aniversario de la vuelta a la democracia

Alrededor de las 14:00 de este 30 de octubre, un grupo de referentes radicales de la ciudad, le dieron marco al tributo planificado en el monumento a Raúl Ricardo Alfonsín, "al cumplirse 42 años de las elecciones de 1983, que marcaron el regreso a vida democrática de nuestra Nación", destacaron las autoridades partidarias.

En De Las Azucenas y el acceso principal a Crespo, que lleva el nombre del ex mandatario argentino-, vivimos "un modesto, pero emotivo acto", referenciaron a Estación Plus Crespo.

Se colocó una ofrenda floral, acercada por Mirta Holzhus, Alicia Torresín, Eduardo Ruda y Valentín Soria.

Durante el encuentro, se recordó el contexto en el cual se encontraba el país en el año 1983 y los desafíos políticos de ese momento histórico para el pueblo argentino.

Participaron miembros de la actual comisión del Comité local de la UCR, el intendente Marcelo Cerutti, concejales y funcionarios municipales, allegados y militantes de la Unión Cívica Radical.