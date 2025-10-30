Plus en Vivo

Radicales conmemoraron el 42° aniversario de la vuelta a la democracia

En horas de la siesta de este jueves, correligionarios rindieron un emotivo homenaje al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en el espacio verde que resalta su figura política al ingresar a Crespo.

Alrededor de las 14:00 de este 30 de octubre, un grupo de referentes radicales de la ciudad, le dieron marco al tributo planificado en el monumento a Raúl Ricardo Alfonsín, "al cumplirse 42 años de las elecciones de 1983, que marcaron el regreso a vida democrática de nuestra Nación", destacaron las autoridades partidarias.

En De Las Azucenas y el acceso principal a Crespo, que lleva el nombre del ex mandatario argentino-, vivimos "un modesto, pero emotivo acto", referenciaron a Estación Plus Crespo

Se colocó una ofrenda floral, acercada por Mirta Holzhus, Alicia Torresín, Eduardo Ruda y Valentín Soria. 

Durante el encuentro, se recordó el contexto en el cual se encontraba el país en el año 1983 y los desafíos políticos de ese momento histórico para el pueblo argentino. 

Participaron miembros de la actual comisión del Comité local de la UCR, el intendente Marcelo Cerutti, concejales y funcionarios municipales, allegados y militantes de la Unión Cívica Radical.

