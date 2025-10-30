Radicales conmemoraron el 42° aniversario de la vuelta a la democracia

Horacio Gross es el nuevo presidente de LAR
Vuelve a conducir los destinos de La Agrícola Regional. Ya lo había hecho en el período 2023-2024. Reemplaza a Dante Bolzán.
En horas de la siesta de este jueves, correligionarios rindieron un emotivo homenaje al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en el espacio verde que resalta su figura política al ingresar a Crespo.Crespo30 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Alrededor de las 14:00 de este 30 de octubre, un grupo de referentes radicales de la ciudad, le dieron marco al tributo planificado en el monumento a Raúl Ricardo Alfonsín, "al cumplirse 42 años de las elecciones de 1983, que marcaron el regreso a vida democrática de nuestra Nación", destacaron las autoridades partidarias.
En De Las Azucenas y el acceso principal a Crespo, que lleva el nombre del ex mandatario argentino-, vivimos "un modesto, pero emotivo acto", referenciaron a Estación Plus Crespo.
Se colocó una ofrenda floral, acercada por Mirta Holzhus, Alicia Torresín, Eduardo Ruda y Valentín Soria.
Durante el encuentro, se recordó el contexto en el cual se encontraba el país en el año 1983 y los desafíos políticos de ese momento histórico para el pueblo argentino.
Participaron miembros de la actual comisión del Comité local de la UCR, el intendente Marcelo Cerutti, concejales y funcionarios municipales, allegados y militantes de la Unión Cívica Radical.
La Biblioteca Popular Orientación de Crespo recuerda que cuenta con un catálogo online, disponible desde 2016, para que los usuarios puedan consultar y buscar títulos de forma más sencilla. Además, incorporó nuevas obras y recordó los beneficios y horarios para los socios.
Bomberos Voluntarios de Crespo cuenta con 10 vehículos para responder a las diferentes emergencias de la ciudad y zona. Héctor Weber, presidente de la Asociación, anticipó refacciones para agilizar el movimiento de la flota.
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
Este fin de semana se realizarán distintas actividades religiosas en Crespo, en el marco del Día de Todos los Santos (sábado 1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (domingo 2 de noviembre), fechas tradicionales de recordación y oración por los seres queridos fallecidos.
El Concejo Deliberante avaló esa transferencia de dominio, para que se concrete la primera parte del proyecto de "Sala de Reuniones y Conferencias". La estructura edilicia es para uso común empresarial. Asimismo, Marcelo Cerutti se comprometió a también donarles 18.000 ladrillos PET para la construcción.
Efectivos policiales demoraron al estudiante, tras haber sido advertidos por directivos del establecimiento escolar. Se anticipó que convocarán a reunión de padres del alumnado.
El adolescente fue derivado al centro asistencial de referencia en esa zona, recibiendo el diagnóstico de trauma cerrado de tórax, fractura costal y neumotórax.
Un hombre y una mujer protagonizaron un violento episodio de convivencia en el que, tras una discusión, se produjo un incendio en una camioneta.