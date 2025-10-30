Plus en Vivo

Allanamientos en María Grande: incautaron armas y 40 kilos de carne de ciervo

En María Grande, la policía llevó adelante allanamientos múltiples por infracción a la Ley de Caza, en los que incautaron armas, carne de ciervo Axis y trofeos.

Policiales/Judiciales30 de octubre de 2025
l_1761856746_80581

Este jueves se llevaron a cabo varios allanamientos en la localidad de María Grande y sus alrededores, bajo la orden del Juzgado de Garantía Nº 6. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que las acciones estuvieron enfocadas en una investigación por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

Los operativos fueron realizados por personal de la Comisaría de Hasenkamp, quienes inspeccionaron diversos domicilios en busca de elementos relacionados con la caza ilegal.

Durante el procedimiento en un primer domicilio no se encontraron indicios relevantes, por lo que se consideró un resultado negativo. Sin embargo, el operativo continuó con la requisición de otras viviendas.

Incautación de armas y trofeos de ciervo axis

En uno de los domicilios inspeccionados se incautó una escopeta sin documentación, lo que derivó en la apertura de una causa por infracción al Código Penal. Esta acción subraya la preocupación de las autoridades por el tráfico y tenencia ilegal de armas en la zona.

Más adelante, en otro allanamiento, se encontraron trofeos de ciervo axis, lo que llevó al labrado de un acta de infracción por parte de los efectivos policiales.

En un cuarto allanamiento, la policía confiscó un fusil, una pistola, cartuchería y 40 kg de carne de ciervo axis. La médica veterinaria policial constató la legalidad de los elementos.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo