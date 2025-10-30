Allanamientos en María Grande: incautaron armas y 40 kilos de carne de ciervo

Frustran estafa mediante cheques falsos en María Grande
La articulación de acciones entre el damnificado y la policía, permitieron demorar a dos personas, que quedaron seriamente comprometidas en la causa. Hubo secuestros.
En María Grande, la policía llevó adelante allanamientos múltiples por infracción a la Ley de Caza, en los que incautaron armas, carne de ciervo Axis y trofeos.Policiales/Judiciales30 de octubre de 2025
Este jueves se llevaron a cabo varios allanamientos en la localidad de María Grande y sus alrededores, bajo la orden del Juzgado de Garantía Nº 6. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que las acciones estuvieron enfocadas en una investigación por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.
Los operativos fueron realizados por personal de la Comisaría de Hasenkamp, quienes inspeccionaron diversos domicilios en busca de elementos relacionados con la caza ilegal.
Durante el procedimiento en un primer domicilio no se encontraron indicios relevantes, por lo que se consideró un resultado negativo. Sin embargo, el operativo continuó con la requisición de otras viviendas.
En uno de los domicilios inspeccionados se incautó una escopeta sin documentación, lo que derivó en la apertura de una causa por infracción al Código Penal. Esta acción subraya la preocupación de las autoridades por el tráfico y tenencia ilegal de armas en la zona.
Más adelante, en otro allanamiento, se encontraron trofeos de ciervo axis, lo que llevó al labrado de un acta de infracción por parte de los efectivos policiales.
En un cuarto allanamiento, la policía confiscó un fusil, una pistola, cartuchería y 40 kg de carne de ciervo axis. La médica veterinaria policial constató la legalidad de los elementos.
