Ernestina Herminda Exner

Estuvo preso por estafas, volvió al ruedo y lo capturaron en Nogoyá Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 13 de septiembre de 2025 Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.

Marta Ander Egg pidió desalentar las visitas al Salto: “Es un predio privado y está cerrado desde 2007” Estación Plus Crespo Crespo 15 de septiembre de 2025 La propietaria del predio insistió en que se trata de una propiedad privada y advirtió sobre los riesgos de ingresar al lugar, que no cuenta con condiciones de seguridad. Este domingo debió notificar a la policía por una oferta que promocionaba una visita al lugar.

Es entrerriano el apostador que ganó hoy más de $1.000.000.000 en el Tradicional del Quini 6 Estación Plus Crespo Información General 14 de septiembre de 2025 Un apostador de Entre Ríos se convirtió en millonario al acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, durante el sorteo realizado este domingo 14 de septiembre. Los números.