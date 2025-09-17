Miguel Angel Gareis

Miguel Angel GareisNecrológicas17 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 17 de septiembre a la edad de 67 años. Sus restos no serán velados. Sepultura el día 17 de septiembre a las 18:00hs. en el cementerio de Crespo. Previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Rafael Obligado 164 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
