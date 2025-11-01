Plus en Vivo

Carlos Johnson y Ximena Simeone, los ganadores del “Maratón de la Avicultura”

Más de 600 personas participaron del maratón. Entre los crespenses mejores ubicados estuvieron Solange Tropini y Walter Jacob. Aquí los podios completos.

Johnson y Simeone
Carlos Johnson (Monte Vera, Santa Fe) y Ximena Simeone (Puerto Yerúa)

Una multitud, más de 600 personas, participaron en la Maratón de la Avicultura 2025, transformándose en grandes actores de los 10 kilómetros Competitivos y de los 5 km recreativos aeróbicos y caminata familiar. Toda la actividad se desarrolló este sábado 1º de noviembre, con epicentro en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

En la largada estuvo el intendente Marcelo Cerutti, quien hizo flamear la bandera de la Ciudad de Crespo para dar vía libre a que todos los participantes comiencen a realizar el recorrido. La organización fue en forma conjunta entre la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, contando con el invalorable aporte del aporte de los sectores privado y público.

Los ganadores de la jornada fueron Carlos Johnson (Monte Vera, Santa Fe), quien lideró con total amplitud la competencia; y Ximena Simeone (Puerto Yerúa).

CLASIFICACIÓN GENERAL

PODIO GENERAL 10 KM MUJERES
1ª) Ximena Simeone (Puerto Yerúa) 37.24
2ª) Daniela Penoni (Chajarí) 38.44
3ª) Johanna Falcon (San Salvador) 38.49
4ª) Silvina Muñoz (Viale) 39.44
5ª) Solange Tropini (Crespo) 39.59

PODIO GENERAL 10 KM VARONES
1º) Carlos Johnson (Monte Vera) 32.02
2º) Santiago Zabala (Aranguren) 32.57
3º) Juan Cruz Bustos (Seguí) 33.15
4º) Mateo Coria (Lib. San Martín) 34.10
5º) Martín Rodríguez (Paraná) 34.20

PODIO GENERAL 10 KM MUJERES CRESPO
1ª) Solange Tropini 39.59
2ª) Sheila Waigel 42.32
3ª) Araceli Gottig 49.28
4ª) Gianella Strich 49.58
5ª) Melisa Derfler 50.59

PODIO GENERAL 10 KM VARONES CRESPO
1º) Walter Jacob 35.21
2º) Augusto Masset 37.38
3º) Fabricio Fernández 38.23
4º) Daian Usinger 38.38
5º) Christian Heffele 39.41

Carlos Johnson fue el vencedor de la Maratón de la Avicultura.
Ximena Simeone se quedó con el triunfo en la general femenina.

