Carlos Johnson y Ximena Simeone, los ganadores del “Maratón de la Avicultura”

Debut triunfal de Unión de Crespo en el Torneo Regional Federal Amateur
En el inicio de su participación en el Torneo Regional Federal Amateur, Unión de Crespo logró un sólido triunfo al derrotar por 2 a 0 a Sportivo Urquiza de Paraná.
Una multitud, más de 600 personas, participaron en la Maratón de la Avicultura 2025, transformándose en grandes actores de los 10 kilómetros Competitivos y de los 5 km recreativos aeróbicos y caminata familiar. Toda la actividad se desarrolló este sábado 1º de noviembre, con epicentro en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.
En la largada estuvo el intendente Marcelo Cerutti, quien hizo flamear la bandera de la Ciudad de Crespo para dar vía libre a que todos los participantes comiencen a realizar el recorrido. La organización fue en forma conjunta entre la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, contando con el invalorable aporte del aporte de los sectores privado y público.
Los ganadores de la jornada fueron Carlos Johnson (Monte Vera, Santa Fe), quien lideró con total amplitud la competencia; y Ximena Simeone (Puerto Yerúa).
CLASIFICACIÓN GENERAL
PODIO GENERAL 10 KM MUJERES
1ª) Ximena Simeone (Puerto Yerúa) 37.24
2ª) Daniela Penoni (Chajarí) 38.44
3ª) Johanna Falcon (San Salvador) 38.49
4ª) Silvina Muñoz (Viale) 39.44
5ª) Solange Tropini (Crespo) 39.59
PODIO GENERAL 10 KM VARONES
1º) Carlos Johnson (Monte Vera) 32.02
2º) Santiago Zabala (Aranguren) 32.57
3º) Juan Cruz Bustos (Seguí) 33.15
4º) Mateo Coria (Lib. San Martín) 34.10
5º) Martín Rodríguez (Paraná) 34.20
PODIO GENERAL 10 KM MUJERES CRESPO
1ª) Solange Tropini 39.59
2ª) Sheila Waigel 42.32
3ª) Araceli Gottig 49.28
4ª) Gianella Strich 49.58
5ª) Melisa Derfler 50.59
PODIO GENERAL 10 KM VARONES CRESPO
1º) Walter Jacob 35.21
2º) Augusto Masset 37.38
3º) Fabricio Fernández 38.23
4º) Daian Usinger 38.38
5º) Christian Heffele 39.41
El conjunto argentino regresa por tercera vez al partido definitorio donde enfrentará a uno de los grandes de Brasil.
Lanús le ganó a la Universidad de Chile por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, y clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, luego de haber empatado por 2 a 2 en el partido de ida.
Por la 12° fecha de la Asociación Paranaense, el elenco crespense venció a Rowing 82-74.
La categoría Sub 14 de la Escuela Municipal de Crespo se presentó en el marco de un nuevo capítulo del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron esta noche, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.
En un vaso con jugo, la acusada, aparentemente paciente psiquiátrica, el habría dado 4 pastillas del mencionado medicamento. Ésta pasó la noche acostada en un sillón frente al cadáver de su hija. La autopsia será clave.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
