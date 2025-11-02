Destacados shows musicales cerraron una popular fiesta por la Maratón de la Avicultura

La Maratón de la Avicultura sumó a su tradicional propuesta deportiva, shows musicales y ofrecimientos gastronómicos, que enmarcaron el clima de fiesta, vivido por más de seis mil personas este sábado, señalaron desde la Municipalidad de Crespo y la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, en calidad de anfitriones organizadores.

“En una ciudad donde tenemos la cultura del esfuerzo y del trabajo, también nos hacemos un tiempo para disfrutar y celebrar” destacó en su discurso el intendente Marcelo Cerutti. También remarcó la importancia de “la interacción en equipo entre los sectores privado y público para poder concretar estas actividades”. Además, agradeció “a cada persona que trabajó en cada detalle organizativo de esta fiesta de la maratón, para darles un gran espectáculo a los crespenses y a quienes nos visitaron de Entre Ríos y de otras provincias lo cual es un orgullo para nosotros”.

Habló de que el año venidero la prueba deportiva será la “previa de la Fiesta Nacional de la Avicultura, en la cual mostramos todo nuestro potencial como ciudad de progreso”. E invitó a la comunidad y la región a seguir disfrutando de todas las propuestas que tiene la agenda ‘Viví Crespo’ para los próximos meses. En ese sentido enumeró actividades como la Feria Navideña en diciembre; la Fiesta Provincial de la Cerveza de Unión en enero; la Fiesta Provincial del Pollo de Sarmiento en febrero; el Torneo Internacional de Fútbol Infantil ‘Amistad’ de Cultural en febrero; y ‘Gustito a Verano’ coordinado por el municipio en febrero.

Mariela Gallinger, presidente de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, también remarcó la importancia del “trabajo en conjunto para seguir creciendo. Este es el camino en una ciudad pujante e innovadora como la nuestra, con un hermoso accionar colectivo que es un gran ejemplo buscando siempre superarnos”.

Música y gastronomía para celebrar

La noche tuvo la actuación de cinco grupos musicales, que deleitaron a los presentes con sus variados repertorios para escuchar y bailar.

Desde las 19:00 fueron pasando por el ‘Anfiteatro del Lago: ‘Tiana y sus chamameceros’, Preguntale Aquel, Grupo Tentación, Te Re Suena y ‘El Brujo’ Ezequiel recorriendo sus éxitos con la mejor cumbia santafesina para cerrar una noche bien arriba, en una jornada festiva y celebrativa.

Cuatro clubes de nuestra ciudad (Sarmiento, Cultural, Ferroviario y Unión) se vieron beneficiados con esta propuesta porque trabajaron intensamente y en equipo para ofrecer un esmerado servicio de cantina, que les permitirá obtener importantes fondos económicos, para segur cumpliendo roles importantes en la sociedad, generando espacios para la práctica deportiva y recreativa a miles de personas, de todas las edades.

Crespo maratónica

La Maratón contó con la participación de más de 600 personas entre las dos pruebas (10 km competitivos y 5 km recreativos). Ahí los ganadores de la clasificación general fueron Carlos Johnson (Monte Vera, Santa Fe) y Ximena Simeone (Puerto Yerúa, Entre Ríos).

Esta edición contó con dos circuitos, que recorrieron distintos barrios de nuestra ciudad, donde los vecinos también se sumaron frente a sus domicilios alentando el paso de los participantes. Además, se contó con siete ‘Puntos de Aliento’, para acompañar el paso de los corredores.