Carmelo Retamar, bochófilo de Ferro, fue ternado a los Premios Olimpia

El próximo 22 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Olimpia, la tradicional ceremonia que distingue a los mejores deportistas argentinos de cada disciplina a lo largo del año.

Deportes16 de diciembre de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus CrespoDarío Rodríguez | Estación Plus Crespo
retamar1

En esta oportunidad, la ciudad de Crespo tendrá una representación destacada: Carmelo Retamar, bochófilo del Club Ferro, fue incluido entre los ternados en la disciplina Bochas. La nominación constituye un hecho histórico para la institución ferroviaria, ya que posiciona a un atleta que representa a un club local en uno de los reconocimientos más importantes del deporte nacional.

Los Premios Olimpia son organizados por el Círculo de Periodistas Deportivos y reúnen anualmente a los máximos exponentes de cada disciplina, tras una evaluación de sus actuaciones y logros durante la temporada.

La ceremonia de premiación podrá seguirse en vivo a través de la señal de TyC Sports.

