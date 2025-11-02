Clausuraron una fiesta de disfraces: programada para 400 asistentes, pero había más de 1.500

Una fiesta en una quinta ubicada en la zona de calle Rondeau, de la ciudad de Paraná, fue clausurada en la madrugada de este domingo, tras detectarse un exceso de capacidad y diversas faltas a las normas de seguridad e higiene.

El operativo estuvo a cargo de personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, junto a efectivos de la Comisaría 14ª. Se indicó a Ahora, que el evento había sido declarado y habilitado para 400 personas, pero en el lugar se encontraron aproximadamente 1.500 asistentes, además de contar con sólo ocho baños públicos habilitados, una cifra muy por debajo de lo permitido para ese volumen de público.

Durante el control, los inspectores constataron la presencia de numerosos jóvenes disfrazados, lo que indicaría que se trataba de una fiesta temática.

Por las condiciones detectadas y el riesgo para la seguridad y la salubridad de los presentes, las autoridades ordenaron el desalojo y procedieron a la clausura del evento.