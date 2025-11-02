Clausuraron una fiesta de disfraces: programada para 400 asistentes, pero había más de 1.500

Conductor derivado de Diamante a Paraná, por choque en Ruta 11
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.
Una fiesta en una quinta ubicada en la zona de calle Rondeau, de la ciudad de Paraná, fue clausurada en la madrugada de este domingo, tras detectarse un exceso de capacidad y diversas faltas a las normas de seguridad e higiene.
El operativo estuvo a cargo de personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, junto a efectivos de la Comisaría 14ª. Se indicó a Ahora, que el evento había sido declarado y habilitado para 400 personas, pero en el lugar se encontraron aproximadamente 1.500 asistentes, además de contar con sólo ocho baños públicos habilitados, una cifra muy por debajo de lo permitido para ese volumen de público.
Durante el control, los inspectores constataron la presencia de numerosos jóvenes disfrazados, lo que indicaría que se trataba de una fiesta temática.
Por las condiciones detectadas y el riesgo para la seguridad y la salubridad de los presentes, las autoridades ordenaron el desalojo y procedieron a la clausura del evento.
La funcionaria fue tomada desde atrás por un individuo y arrastrada hasta un sector donde la aguardaban dos sujetos más.
La conductora tenía 14 años y se fugó tras lesionar a la funcionaria. La Policía de Entre Ríos iniciará una demanda civil contra los progenitores.
El automóvil impactó los bolardos que delimitan uno de los espacios que le rinde homenaje a Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay. Ante la falta de equipos municipales para el testeo, convocaron a un Puesto Caminero.
Una investigación posterior al secuestro de 400 kilos de pescado en Villaguay, derivó en el decomiso de una tonelada de dorado en una vivienda de Concordia.
La clásica experiencia de juegos, desafíos y distendidos momentos por compartir con compañeros de secundaria, terminó en procedimiento policial.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Más de 600 personas participaron del maratón. Entre los crespenses mejores ubicados estuvieron Solange Tropini y Walter Jacob. Aquí los podios completos.