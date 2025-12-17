Suboficial entrerriano del Ejército fue hallado sin vida en un cuartel de Corrientes

El suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida este miércoles en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El fallecimiento dentro de la instalación militar dio lugar a la apertura de investigaciones judiciales y administrativas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según informaron fuentes del caso, el hombre tendría cerca de 50 años y más de 28 de servicio. El hombre era oriundo de la localidad de San Jaime de la Frontera y durante muchos años tuvo residencia en la ciudad de Chajarí.

Su cuerpo lo encontraron en horas de la madrugada y de inmediato se dio aviso inmediato a las autoridades. En el hecho intervino Gendarmería Nacional y se activó el protocolo correspondiente.

En el caso interviene el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá por medio de la fiscalía de la ciudad de Monte Caseros. Las primeras hipótesis hablaban de un suicidio por ahorcamiento, aunque la causa se investiga bajo la carátula de “averiguación cáusales de muerte” y aun resta conocer el resultado de la autopsia.

De manera paralela, el Ejército Argentino inició las actuaciones administrativas internas, mientras que las autoridades militares locales se pusieron a disposición de la justicia para colaborar con los requerimientos necesarios.

La institución militar manifestó su pesar por la pérdida de Pereira y extendió su acompañamiento a los familiares, amigos y camaradas del suboficial, reafirmando su solidaridad en este momento de duelo.

Carlos Presti, ministro de Defensa, también se expresó tras la noticia: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”.

El fallecimiento del suboficial se conoce horas después de que un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fuera hallado sin vida en uno de los puestos interno.

