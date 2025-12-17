Suboficial entrerriano del Ejército fue hallado sin vida en un cuartel de Corrientes

Allanan una casa y encuentran más de 30 animales en mal estadoPoliciales/Judiciales17 de diciembre de 2025
Había perros adultos, cachorros, gatos y aves en pésimas condiciones. El operativo fue ordenado por la Justicia local.
El hombre era oriundo de la localidad de San Jaime de la Frontera y su cuerpo lo encontraron en horas de la madrugada. Las primeras hipótesis hablaban de un suicidio por ahorcamiento, aunque la causa se investiga bajo la carátula de “averiguación cáusales de muerte” y aún resta conocer el resultado de la autopsia.Policiales/Judiciales17 de diciembre de 2025
El suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida este miércoles en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El fallecimiento dentro de la instalación militar dio lugar a la apertura de investigaciones judiciales y administrativas para esclarecer las circunstancias del hecho.
Según informaron fuentes del caso, el hombre tendría cerca de 50 años y más de 28 de servicio. El hombre era oriundo de la localidad de San Jaime de la Frontera y durante muchos años tuvo residencia en la ciudad de Chajarí.
Su cuerpo lo encontraron en horas de la madrugada y de inmediato se dio aviso inmediato a las autoridades. En el hecho intervino Gendarmería Nacional y se activó el protocolo correspondiente.
En el caso interviene el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá por medio de la fiscalía de la ciudad de Monte Caseros. Las primeras hipótesis hablaban de un suicidio por ahorcamiento, aunque la causa se investiga bajo la carátula de “averiguación cáusales de muerte” y aun resta conocer el resultado de la autopsia.
De manera paralela, el Ejército Argentino inició las actuaciones administrativas internas, mientras que las autoridades militares locales se pusieron a disposición de la justicia para colaborar con los requerimientos necesarios.
La institución militar manifestó su pesar por la pérdida de Pereira y extendió su acompañamiento a los familiares, amigos y camaradas del suboficial, reafirmando su solidaridad en este momento de duelo.
Carlos Presti, ministro de Defensa, también se expresó tras la noticia: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”.
El fallecimiento del suboficial se conoce horas después de que un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fuera hallado sin vida en uno de los puestos interno.
APFDigital
Había perros adultos, cachorros, gatos y aves en pésimas condiciones. El operativo fue ordenado por la Justicia local.
El enfermero de terapia intensiva del Hospital Justo José de Urquiza fue condenado a 5 años de prisión. Se le impuso una multa por más de $5 millones y una inhabilitación perpetua.
El Gobierno provincial dispuso una reestructuración en la Policía de Entre Ríos que incluyó relevos y designaciones en la cúpula de la fuerza y modificaciones en la Jefatura Departamental Paraná. Los cambios rigen desde hoy y fueron justificados por razones de servicio.
La OGA notificó a las partes este martes la fijación de la fecha de audiencia de apertura de remisión a juicio del legajo que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; y otros, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito.
Dos internos condenados lograron evadirse de la Unidad Penal Nº1 y, tras robar una motocicleta bajo amenazas, protagonizaron una persecución policial que terminó con su recaptura. Una testigo relató cómo se produjo la huida y el operativo posterior.
Romina E. habría reconocido su error en diálogo con los padres damnificados, pero todavía no se entregó a la Policía y es buscada intensamente
El 17 de enero de 2026, en un nuevo espacio de realización, el tradicional evento del verano crespense ofrecerá shows en vivo, gastronomía, con variedad de la "espumosa y refrescante" protagonista de la noche.
Desde 2020, mediante la Ordenanza Nº 53/2020, se estableció que en el ámbito del radio municipal de la ciudad de Crespo queda prohibida la comercialización, distribución y el uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora. ¿Cuáles son los locales habilitados?
Romina E. habría reconocido su error en diálogo con los padres damnificados, pero todavía no se entregó a la Policía y es buscada intensamente
La OGA notificó a las partes este martes la fijación de la fecha de audiencia de apertura de remisión a juicio del legajo que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; y otros, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito.