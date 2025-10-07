Daiana tenía un disparo de arma de fuego: Fiscalía investiga Femicidio

El peor final: hallan sin vida a Daiana Mendieta
La comunidad de Mansilla atraviesa momentos de conmoción, ante el hallazgo de la joven de 22 años intensamente buscada. Las circunstancias conllevan una profunda investigación.
Lo confirmó la Fiscal Emilce Reynoso. Previo a su traslado a la morgue de Oro Verde, se anticipó que se trató de una muerte violenta.Policiales/Judiciales07 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
El tremendo hecho que sacude la sensibilidad de la población entrerriana, comienza a desandar la faz judicial en los tribunales de Tala, bajo la presunción penal de Femicidio.
Su cuerpo estaba en un aljibe, a aproximadamente 10 metros de profundidad, confirmaron oficialmente a Estación Plus Crespo. Además, se visualizó al menos un disparo de arma de fuego. La existencia o no de otras lesiones, deberán desprenderse del procedimiento forense.
“Podemos confirmar que el cuerpo que se halló es el de ella. Estaba vestida y fue asesinada de un disparo”, expresó la Fiscal Emilce Reynoso en conferencia de prensa. Asimismo, indicó que una línea investigativa específica permitió llegar hasta el lugar del lamentable hallazgo, que no estaba contemplado en la zona inicial de rastrillaje.
Daiana Magalí Mendieta fue hallada sin vida este martes por la mañana, en un sector rural lindante al camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la Ruta 12. La escena peritada dista aproximadamente a un kilómetro del casco céntrico de Mansilla.
El principal sospechoso del crimen permanece detenido, pero acusado primaria y momentáneamente por el delito de resistencia a la autoridad; ya que resistió un allanamiento. Pero vaticinan que los resultados de pericias de celulares y de su camioneta, serán decisivos para puntualizar la imputación.
"Esta tarde será indagado por ese hecho y en las próximas horas, por el Femicidio de Daiana", adelantó la funcionaria judicial en cuanto a la tipificación penal.
Reynoso confirmó que había comunicación entre la víctima y el detenido, aunque evitó dar detalles sobre los mensajes: “Todo eso se está trabajando”.
"Ya están pedidas las pericias sobre los teléfonos“, indicó la Fiscal Emilce Reynoso, al dar cuenta que intentan establecer el vínculo que tenía la joven con el único arrestado en el caso.
También hallaron abandonado el auto de la joven. Se aguardan pericias y testimonios claves en esta jornada.
