Allanamiento y una detención en medio de la compleja búsqueda de Daiana

También hallaron abandonado el auto de la joven. Se aguardan pericias y testimonios claves en esta jornada.

Policiales/Judiciales06 de octubre de 2025
La búsqueda de Daiana Magali Mandieta en la ciudad de Mansilla, departamento Tala, continúa con importantes avances. Mientras tanto, cuadrillas policiales especializadas se desplegan para reforzar la búsqueda, incluyendo perros rastreadores. Dejó de tener contacto con su entorno el viernes último, a las 20:00.

Allanamiento

En la noche de este domingo y hasta la madrugada de este lunes, la policía allanó un domicilio de esa ciudad. Se confirmó a Estación Plus Crespo que se secuestró una camioneta, tres teléfonos celulares y vestimentas.

Asimismo, un hombre -de más de 50 años- residente en esa morada, pretendió resistir el procedimiento policial, manipulando una arma de fuego con la cual amenazó al personal. Fue reducido y detenido, secuestrándose dos carabinas. 

Su automóvil

En esta misma madrugada se halló el vehículo de la joven de 22 años buscada, el cual se encontraba abandonado en un camino vecinal, distante a unos 2 kilómetros de su vivienda.

Según hizo saber la policía talense, se continúa trabajando a destajo en la investigación del hecho, con la premura que amerita hallar a Daiana Mendieta.

mendietaIntensa búsqueda de una joven entrerriana

