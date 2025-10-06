Allanamiento y una detención en medio de la compleja búsqueda de Daiana

Estación Plus CrespoCrespo03 de octubre de 2025
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Entre Ríos05 de octubre de 2025
Ráfagas de viento causaron voladura de techo, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar inconvenientes y pedir ayuda pública.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales05 de octubre de 2025
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales05 de octubre de 2025
Hubo dos ingresos a la guardia médica: un paciente presentó orificio de entrada y salida de proyectil en la zona abdominal; mientras que el otro sufrió una lesión en la cabeza, pero sin ingreso de bala.
Darío Rodríguez | Estación Plus CrespoDeportes05 de octubre de 2025
En el marco de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Unión se impuso en el clásico crespense y festejó ante su gente. Sarmiento cayó en Viale.