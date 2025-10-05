Intensa búsqueda de una joven entrerriana

Violento robo a una mujer de 80 años en la zona rural de Villaguay
La víctima ingresó al Hospital Santa Rosa, con una fractura de cráneo. Dos hombres fueron detenidos.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.Policiales/Judiciales05 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Comisaría Mansilla confirmó a Estación Plus Crespo el inicio de actuaciones judiciales para dar con el paradero de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años, oriunda de esa localidad del departamento Tala.
Se ausentó de su hogar el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20:00 y desde entonces, su entorno perdió contacto con ella.
Se difundió su imágen, para que la población pueda contribuir en la búsqueda, que se activó a partir del pedido de localización.
Daiana mide 1,72 metros aproximadamente; pesa unos 64 kilos; tiene cabello a la altura de los hombros, de color oscuro; ojos marrones oscuros; y al momento de retirarse vestía una calza gris, una remera blanca, y zapatilla Vans tipo botitas, color negra.
Cualquier información comunicarse con la dependencia policial más cercana ó en forma anónima al abonado gratuito 101.
La víctima ingresó al Hospital Santa Rosa, con una fractura de cráneo. Dos hombres fueron detenidos.
Hubo dos ingresos a la guardia médica: un paciente presentó orificio de entrada y salida de proyectil en la zona abdominal; mientras que el otro sufrió una lesión en la cabeza, pero sin ingreso de bala.
Se trata del conductor y un acompañante que iban en la Tracker, además de otro hombre en el Golf. Se usaron otros dos o tres autos más para los tres asesinatos.
El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, rechazó la apelación contra la decisión adoptada de rechazar el recurso de Amparo con el que se pretendió que se disponga la prohibición de las jineteadas y domas en ese municipio.
Un grupo de personas habría intentado prender fuego la casa donde vivía la detenida por el homicidio ocurrido en septiembre.
La joven de 22 años viajaba en la avioneta que aterrizó de emergencia, en Holt Ibicuy. Llevaban 359 kilos de cocaína. Tras la expulsión del país recuperará la libertad.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
El Presidente llegó a la capital santafesina para una visita fugaz con el candidato libertario local; hubo protestas en la zona del puerto. Sigue su agenda en Paraná.
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos y varias provincias del país. Detalles.