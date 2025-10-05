Intensa búsqueda de una joven entrerriana

Comisaría Mansilla confirmó a Estación Plus Crespo el inicio de actuaciones judiciales para dar con el paradero de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años, oriunda de esa localidad del departamento Tala.

Se ausentó de su hogar el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20:00 y desde entonces, su entorno perdió contacto con ella.

Se difundió su imágen, para que la población pueda contribuir en la búsqueda, que se activó a partir del pedido de localización.

Daiana mide 1,72 metros aproximadamente; pesa unos 64 kilos; tiene cabello a la altura de los hombros, de color oscuro; ojos marrones oscuros; y al momento de retirarse vestía una calza gris, una remera blanca, y zapatilla Vans tipo botitas, color negra.

Cualquier información comunicarse con la dependencia policial más cercana ó en forma anónima al abonado gratuito 101.