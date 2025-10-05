Plus en Vivo

Intensa búsqueda de una joven entrerriana

Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.

Policiales/Judiciales05 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-10-05 at 12.08.32

Comisaría Mansilla confirmó a Estación Plus Crespo el inicio de actuaciones judiciales para dar con el paradero de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años, oriunda de esa localidad del departamento Tala.

Se ausentó de su hogar el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20:00 y desde entonces, su entorno perdió contacto con ella.

Se difundió su imágen, para que la población pueda contribuir en la búsqueda, que se activó a partir del pedido de localización.

Daiana mide 1,72 metros aproximadamente; pesa unos 64 kilos; tiene cabello a la altura de los hombros, de color oscuro; ojos marrones oscuros; y al momento de retirarse vestía una calza gris, una remera blanca, y zapatilla Vans tipo botitas, color negra.

Cualquier información comunicarse con la dependencia policial más cercana ó en forma anónima al abonado gratuito 101.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo