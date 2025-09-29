Plus en Vivo

Pilar Medrano Vda. de Amundarray

Falleció el día 29 de septiembre a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala -A- de calle Ramírez 1032, y serán inhumados el 30 de septiembre a las 11:00hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Las Heras 177 – Crespo

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.

