Pilar Medrano Vda. de Amundarray

Servicios, bancos y comercios: cómo se vivirá el feriado del 29 de septiembre en Crespo Estación Plus Crespo Crespo 26 de septiembre de 2025 El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.

Un niño de 3 años fue embestido y el conductor linchado por vecinos Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 26 de septiembre de 2025 También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.

Paraná Campaña: Sarmiento ganó en Crespo y Cultural empató; los tres equipos locales avanzaron a octavos Estación Plus Crespo Deportes 28 de septiembre de 2025 Este domingo 28 de septiembre se disputó la 8ª fecha del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, donde los equipos crespenses aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Zona Sur.