La Virgen del Rosario comenzó a recorrer los hogares de Crespo en la preparación para la Fiesta Patronal

Choque en una esquina de Crespo generó una derivación a la guardia médica
En la tarde de este jueves, colisionaron un automóvil y una moto.
Con una Santa Misa celebrada en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, el padre Rubén Schmidt impartió la bendición a las señoras manzaneras que iniciaron la tradicional misión previa a la Fiesta Patronal.Crespo22 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
En este marco, las manzaneras comenzaron a llevar la imagen de la Santísima Virgen María a los domicilios que la solicitaron, con el fin de acercar la bendición a las familias de Crespo.
“La Virgen pasa por las familias desde el 15 de agosto hasta alrededor del 28 de septiembre, que comienza la novena. El total de familias lo sabremos al final de la misión, porque los barrios que abarca la parroquia han crecido mucho y con ello se van sumando nuevas misioneras; por eso hoy no puedo dar un dato exacto”, explicó el sacerdote a FM Estación Plus Crespo.
Como cada año, la visita de la Virgen del Rosario marca el inicio de la preparación espiritual de la comunidad, que se encamina hacia la celebración patronal del próximo 7 de octubre.
En la tarde de este jueves, colisionaron un automóvil y una moto.
"Queremos transmitir tranquilidad a toda la comunidad. El cuidado de la salud y el ambiente, es nuestra prioridad", comunicaron desde la Administración Municipal, al especificar que está garantizada la calidad del agua con que se riegan las calles.
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
A días de que los reconocidos actores Silvia Kutika y Fabio Aste presenten su espectáculo en Crespo, desde la Subdirección de Cultura Municipal celebraron el positivo balance económico y social que ha generado la seguidilla de obras nacionales brindadas en la ciudad.
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
De 14:00 a 18:00 habrá juegos, variados espectáculos musicales, proyección de cine, paseo de emprendedores, sorteos y merienda. Organizadores detallaron los atractivos para toda la familia.
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
A días de que los reconocidos actores Silvia Kutika y Fabio Aste presenten su espectáculo en Crespo, desde la Subdirección de Cultura Municipal celebraron el positivo balance económico y social que ha generado la seguidilla de obras nacionales brindadas en la ciudad.
En la tarde de este jueves, colisionaron un automóvil y una moto.