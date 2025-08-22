Plus en Vivo

La Virgen del Rosario comenzó a recorrer los hogares de Crespo en la preparación para la Fiesta Patronal

Con una Santa Misa celebrada en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, el padre Rubén Schmidt impartió la bendición a las señoras manzaneras que iniciaron la tradicional misión previa a la Fiesta Patronal.

En este marco, las manzaneras comenzaron a llevar la imagen de la Santísima Virgen María a los domicilios que la solicitaron, con el fin de acercar la bendición a las familias de Crespo.

“La Virgen pasa por las familias desde el 15 de agosto hasta alrededor del 28 de septiembre, que comienza la novena. El total de familias lo sabremos al final de la misión, porque los barrios que abarca la parroquia han crecido mucho y con ello se van sumando nuevas misioneras; por eso hoy no puedo dar un dato exacto”, explicó el sacerdote a FM Estación Plus Crespo.

Como cada año, la visita de la Virgen del Rosario marca el inicio de la preparación espiritual de la comunidad, que se encamina hacia la celebración patronal del próximo 7 de octubre.

