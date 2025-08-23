Homicidio en Entre Ríos: murió un hombre y hay otro herido tras un tiroteo

Detectan tenencia ilegal de arma en el ejido de La Picada
Un hombre quedó imputado por la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, después de no superar el control en Operativo Campo Seguro.
Revelaron la identidad de la víctima y la detención de un sospechoso, luego de un allanamiento.
Un hombre falleció de un disparo de arma de fuego y hay otra persona internada, tras un hecho ocurrido en la noche de este viernes, en inmediaciones de Alvear y Lieberman, de Concordia.
Pasadas las 22:00, ingresó al hospital Masvernat Luis Esteban Panelo de 35 años, con una herida en la zona del tórax. Pese a las maniobras de reanimación, falleció minutos más tarde producto de la grave lesión.
En el mismo contexto ingresó por sus propios medios Leandro Emanuel Esteche, de 24 años, con una herida de arma de fuego en la región epigástrica, sin orificio de salida. Fue intervenido quirúrgicamente y continúa internado bajo observación.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho se habría originado en un enfrentamiento entre las familias Esteche – Panelo y Romero, que arrastran problemas de vieja data. Ambas familias residen en inmediaciones del hospital.
En base a testimonios y diligencias iniciales, la Policía señaló como presunto autor a Andrés Romero de 54 años, quien quedó detenido por disposición del fiscal Julia Rivoira, a cargo de la causa, tras un allanamiento concretado en la madrugada de este sábado, publicóc Concordia Policiales.
Ocurrió casi al amanecer de este sábado y la policía evidenció signos de alcoholización. Bomberos Voluntarios sumaron su asistencia.
Una moto sería el único vehículo partícipe. Los menores a bordo fueron auxiliados por la policía.
La búsqueda de testimonios y el exhaustivo rastrillaje y seguimiento de huellas, permitió establecer una hipótesis con alto grado de certeza. Los indicios colectados orientaban la presunción de autoría hacia ciudadanos del departamento Paraná.
El morador será penado por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841. Por la cantidad de ejemplares y el hallazgo de jaulas tramperas, no se descarta que sea con presuntos fines de comercialización.
Una camioneta llegó hasta una ciudad entrerriana, con la clásica comercialización. Un adulto mayor cayó en el ardid. ¿En qué consistía?
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
En la tarde de este viernes se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Los Plátanos de la ciudad de Crespo.
