Plus en Vivo

Homicidio en Entre Ríos: murió un hombre y hay otro herido tras un tiroteo

Revelaron la identidad de la víctima y la detención de un sospechoso, luego de un allanamiento.

Policiales/Judiciales23 de agosto de 2025
homicidio-entre-rios-concordia

Un hombre falleció de un disparo de arma de fuego y hay otra persona internada, tras un hecho ocurrido en la noche de este viernes, en inmediaciones de Alvear y Lieberman, de Concordia.

Pasadas las 22:00, ingresó al hospital Masvernat Luis Esteban Panelo de 35 años, con una herida en la zona del tórax. Pese a las maniobras de reanimación, falleció minutos más tarde producto de la grave lesión.

En el mismo contexto ingresó por sus propios medios Leandro Emanuel Esteche, de 24 años, con una herida de arma de fuego en la región epigástrica, sin orificio de salida. Fue intervenido quirúrgicamente y continúa internado bajo observación.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho se habría originado en un enfrentamiento entre las familias Esteche – Panelo y Romero, que arrastran problemas de vieja data. Ambas familias residen en inmediaciones del hospital.

En base a testimonios y diligencias iniciales, la Policía señaló como presunto autor a Andrés Romero de 54 años, quien quedó detenido por disposición del fiscal Julia Rivoira, a cargo de la causa, tras un allanamiento concretado en la madrugada de este sábado, publicóc Concordia Policiales.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo