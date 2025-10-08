Un policía de Entre Ríos fue detenido por abusar sexualmente de su hijastra de 12 años

De San Salvador a Buenos Aires, para detener a un imputado por ultrajante abuso sexual
Un hombre de 41 años se asentó en una vecina provincia para escabullirse de la justicia. Pero la Policía investigó hasta dar con su paradero.
La madre de la menor radicó la denuncia el domingo en una dependencia policial. Ayer la fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez citó a declaración indagatoria al policía de 33 años y quedó detenido.Policiales/Judiciales08 de octubre de 2025
Un policía de Gualeguaychú fue detenido en una causa por abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de su hijastra menor de edad.
Según denunció la madre de la víctima, la adolescente se encontraba bajo el cuidado de su pareja, un policía de Entre Ríos, y cuando llegó a su casa se encontró con él abusando sexualmente a su hija.
La mujer radicó la denuncia el domingo en una dependencia policial. El, la fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez citó a declaración indagatoria al policía de 33 años, quien se negó a brindar testimonio. Luego de ello, se dispuso su detención preventiva.
La justicia investiga el presunto abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por tratarse de un funcionario policial.
La menor fue revisada por médicos, que confirmaron los indicios del abuso sexual denunciado, y habrían señalado rastros de abusos sexuales que datarían de por lo menos un año.
Ahora El Dïa
Un hombre de 41 años se asentó en una vecina provincia para escabullirse de la justicia. Pero la Policía investigó hasta dar con su paradero.
Personal policial secuestró una pistola y una bolsa con cocaína dentro de una institución educativa de Colón. El hallazgo estaría vinculado a una causa por tentativa de homicidio.
Se abstuvo de declarar. Los primeros 30 días de arresto serán en comisaría, hasta designarle un penal, posiblemente en Concepción del Uruguay.
La Fiscalía en turno a cargo de Juan Manuel Pereyra dispuso que los fetos sean trasladados a la morgue de Oro Verde.
Lo confirmó la Fiscal Emilce Reynoso. Previo a su traslado a la morgue de Oro Verde, se anticipó que se trató de una muerte violenta.
La comunidad de Mansilla atraviesa momentos de conmoción, ante el hallazgo de la joven de 22 años intensamente buscada. Las circunstancias conllevan una profunda investigación.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Los ediles fueron convocados para el 8 de octubre a las 20:00. Los proyectos llegan con dictámenes alcanzados en el debate en comisión.
La comunidad de Mansilla atraviesa momentos de conmoción, ante el hallazgo de la joven de 22 años intensamente buscada. Las circunstancias conllevan una profunda investigación.
Lo confirmó la Fiscal Emilce Reynoso. Previo a su traslado a la morgue de Oro Verde, se anticipó que se trató de una muerte violenta.