Crespo celebró con profunda fe a su patrona, Nuestra Señora del Rosario

El Arzobispo de Paraná presidió la Santa Misa y acompañó la procesión por las calles de la ciudad

Con una gran convocatoria de fieles, la comunidad de Crespo celebró este martes 7 de octubre a su patrona, Nuestra Señora del Rosario, en una jornada marcada por la fe, la gratitud y el encuentro comunitario. La festividad incluyó la Santa Misa central, presidida por el Arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, la tradicional procesión por las calles céntricas y el almuerzo patronal, que reunió a vecinos e instituciones locales.

El Padre Rubén Schmidt, párroco de Nuestra Señora del Rosario, había expresado a Estación Plus Crespo que “la patronal es una jornada de mucha alegría, donde la comunidad se encuentra para honrar a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, que siempre nos acompaña y nos sostiene en la fe”.

Asimismo, destacó el significado de la fiesta patronal para la identidad local: “Esta celebración no sólo tiene una dimensión religiosa, sino también cultural y social. Es una oportunidad para renovar las tradiciones y fortalecer los lazos que nos identifican como crespenses”.

La procesión, encabezada por la imagen de la patrona, recorrió calles, mientras los fieles acompañaban con cánticos y oraciones. Posteriormente, en el salón parroquial, se realizó el almuerzo comunitario, donde participaron familias, instituciones y grupos parroquiales.

El Padre Schmidt concluyó: “Cada año, la fiesta patronal nos une en torno a la fe. Es un día en el que Crespo se reencuentra con sus raíces y reafirma su espíritu solidario y creyente”.

colegio1

El Colegio Sagrado Corazón de Crespo participó de un encuentro panamericano en Paraguay y prepara actividades por el mes misionero

Representantes del Colegio Sagrado Corazón participaron en Encarnación de un encuentro panamericano de comunidades educativas de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo. La rectora Amiela Eberle destacó los avances ambientales de Crespo y anunció las actividades abiertas a la comunidad que se realizarán el lunes 6 de octubre en honor a Mama Antula.

