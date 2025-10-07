Crespo celebró con profunda fe a su patrona, Nuestra Señora del Rosario

Con una gran convocatoria de fieles, la comunidad de Crespo celebró este martes 7 de octubre a su patrona, Nuestra Señora del Rosario, en una jornada marcada por la fe, la gratitud y el encuentro comunitario. La festividad incluyó la Santa Misa central, presidida por el Arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, la tradicional procesión por las calles céntricas y el almuerzo patronal, que reunió a vecinos e instituciones locales.

El Padre Rubén Schmidt, párroco de Nuestra Señora del Rosario, había expresado a Estación Plus Crespo que “la patronal es una jornada de mucha alegría, donde la comunidad se encuentra para honrar a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, que siempre nos acompaña y nos sostiene en la fe”.

Asimismo, destacó el significado de la fiesta patronal para la identidad local: “Esta celebración no sólo tiene una dimensión religiosa, sino también cultural y social. Es una oportunidad para renovar las tradiciones y fortalecer los lazos que nos identifican como crespenses”.

La procesión, encabezada por la imagen de la patrona, recorrió calles, mientras los fieles acompañaban con cánticos y oraciones. Posteriormente, en el salón parroquial, se realizó el almuerzo comunitario, donde participaron familias, instituciones y grupos parroquiales.

El Padre Schmidt concluyó: “Cada año, la fiesta patronal nos une en torno a la fe. Es un día en el que Crespo se reencuentra con sus raíces y reafirma su espíritu solidario y creyente”.