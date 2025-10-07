Crespo celebró con profunda fe a su patrona, Nuestra Señora del Rosario

El Concejo Deliberante definió agenda para sesionar este miércoles
Los ediles fueron convocados para el 8 de octubre a las 20:00. Los proyectos llegan con dictámenes alcanzados en el debate en comisión.
Crespo07 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Con una gran convocatoria de fieles, la comunidad de Crespo celebró este martes 7 de octubre a su patrona, Nuestra Señora del Rosario, en una jornada marcada por la fe, la gratitud y el encuentro comunitario. La festividad incluyó la Santa Misa central, presidida por el Arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, la tradicional procesión por las calles céntricas y el almuerzo patronal, que reunió a vecinos e instituciones locales.
El Padre Rubén Schmidt, párroco de Nuestra Señora del Rosario, había expresado a Estación Plus Crespo que “la patronal es una jornada de mucha alegría, donde la comunidad se encuentra para honrar a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, que siempre nos acompaña y nos sostiene en la fe”.
Asimismo, destacó el significado de la fiesta patronal para la identidad local: “Esta celebración no sólo tiene una dimensión religiosa, sino también cultural y social. Es una oportunidad para renovar las tradiciones y fortalecer los lazos que nos identifican como crespenses”.
La procesión, encabezada por la imagen de la patrona, recorrió calles, mientras los fieles acompañaban con cánticos y oraciones. Posteriormente, en el salón parroquial, se realizó el almuerzo comunitario, donde participaron familias, instituciones y grupos parroquiales.
El Padre Schmidt concluyó: “Cada año, la fiesta patronal nos une en torno a la fe. Es un día en el que Crespo se reencuentra con sus raíces y reafirma su espíritu solidario y creyente”.
Este martes 7 de octubre, Crespo vivirá su tradicional feriado patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La jornada tendrá un fuerte impacto en los servicios públicos, actividades comerciales y transporte, con la mayoría de las instituciones y empresas locales sin atención al público.
La Escuela de Educación Integral N° 11 de Crespo atraviesa un mes de octubre con importantes novedades institucionales y una agenda cargada de propuestas educativas, culturales y comunitarias.
El ingreso de un frente frío desde el sudoeste generó tormentas intensas, que quedarán atrás con el inicio de la semana. Qué dice el pronóstico para la región.
Representantes del Colegio Sagrado Corazón participaron en Encarnación de un encuentro panamericano de comunidades educativas de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo. La rectora Amiela Eberle destacó los avances ambientales de Crespo y anunció las actividades abiertas a la comunidad que se realizarán el lunes 6 de octubre en honor a Mama Antula.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
También hallaron abandonado el auto de la joven. Se aguardan pericias y testimonios claves en esta jornada.
Un productor rural de Colonia Merou, a 30 km de Paraná, denunció el robo de 43 vaquillonas de 200 kilos cada una. El perjuicio supera los 40 millones de pesos. La Brigada de Delitos Rurales investiga el hecho y analiza filmaciones y testimonios para esclarecer el robo.
"Ya están pedidas las pericias sobre los teléfonos“, indicó la Fiscal Emilce Reynoso, al dar cuenta que intentan establecer el vínculo que tenía la joven con el único arrestado en el caso.