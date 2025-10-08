Hallaron dos fetos en un contenedor de residuos en la zona céntrica de la ciudad de Paraná

De San Salvador a Buenos Aires, para detener a un imputado por ultrajante abuso sexual
Un hombre de 41 años se asentó en una vecina provincia para escabullirse de la justicia. Pero la Policía investigó hasta dar con su paradero.
Dos personas encontraron en un contenedor de residuos en calle Corrientes entre Victoria y Nogoyá, en la ciudad de Paraná, dos fetos. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, los cuerpos serán enviados a la morgue de Oro Verde para su correspondiente autopsia.
Según los datos recabados por el sitio Reporte 100.7, los hombres se encontraban revisando el contenedor cuando notaron algo extraño en una bolsa de basura. Al abrirla, hallaron dos cuerpos diminutos. De inmediato llamaron al 911.
En la zona hay una clínica o centro médico desde donde una persona salió a dar explicaciones. Al parecer, se trataría de un error producto de una mudanza. Según se deslizó, los fetos estaban en el lugar desde hace algunos años ya producto de un aborto. Y por un error fueron descartados en forma inadecuada y no como establece la ley de residuos patológicos.
Al abrirla, descubrieron en su interior dos fetos de bebés fallecidos, motivo por el cual dieron inmediato aviso a las autoridades.
En el lugar intervino personal de la Comisaría Octava, que preservó la escena y dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. Se iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hallazgo y el origen de los restos.
La madre de la menor radicó la denuncia el domingo en una dependencia policial. Ayer la fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez citó a declaración indagatoria al policía de 33 años y quedó detenido.
Personal policial secuestró una pistola y una bolsa con cocaína dentro de una institución educativa de Colón. El hallazgo estaría vinculado a una causa por tentativa de homicidio.
Se abstuvo de declarar. Los primeros 30 días de arresto serán en comisaría, hasta designarle un penal, posiblemente en Concepción del Uruguay.
Lo confirmó la Fiscal Emilce Reynoso. Previo a su traslado a la morgue de Oro Verde, se anticipó que se trató de una muerte violenta.
La comunidad de Mansilla atraviesa momentos de conmoción, ante el hallazgo de la joven de 22 años intensamente buscada. Las circunstancias conllevan una profunda investigación.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Los ediles fueron convocados para el 8 de octubre a las 20:00. Los proyectos llegan con dictámenes alcanzados en el debate en comisión.
