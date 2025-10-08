Hallaron dos fetos en un contenedor de residuos en la zona céntrica de la ciudad de Paraná

Dos personas encontraron en un contenedor de residuos en calle Corrientes entre Victoria y Nogoyá, en la ciudad de Paraná, dos fetos. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, los cuerpos serán enviados a la morgue de Oro Verde para su correspondiente autopsia.

Según los datos recabados por el sitio Reporte 100.7, los hombres se encontraban revisando el contenedor cuando notaron algo extraño en una bolsa de basura. Al abrirla, hallaron dos cuerpos diminutos. De inmediato llamaron al 911.

En la zona hay una clínica o centro médico desde donde una persona salió a dar explicaciones. Al parecer, se trataría de un error producto de una mudanza. Según se deslizó, los fetos estaban en el lugar desde hace algunos años ya producto de un aborto. Y por un error fueron descartados en forma inadecuada y no como establece la ley de residuos patológicos.

Al abrirla, descubrieron en su interior dos fetos de bebés fallecidos, motivo por el cual dieron inmediato aviso a las autoridades.

El contenedor está ubicado frente a un clínica o centro de salud privado. Gentileza Reporte 100.7

En el lugar intervino personal de la Comisaría Octava, que preservó la escena y dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. Se iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hallazgo y el origen de los restos.

La Fiscalía en turno a cargo de Juan Manuel Pereyra dispuso que los fetos sean trasladados a la morgue de Oro Verde.