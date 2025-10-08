90 días de prisión preventiva para el hombre resistió un allanamiento vinculado a la búsqueda de Daiana Mendieta

De San Salvador a Buenos Aires, para detener a un imputado por ultrajante abuso sexual
Un hombre de 41 años se asentó en una vecina provincia para escabullirse de la justicia. Pero la Policía investigó hasta dar con su paradero.
Los primeros 30 días de arresto serán en comisaría, hasta designarle un penal, posiblemente en Concepción del Uruguay.
La fiscal Emilce Reynoso, titular de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), imputó al acusado por los delitos de atentado a la autoridad y portación de arma de fuego, en el marco del allanamiento realizado el domingo.
La joven había desaparecido el viernes a la noche y el sábado apareció su auto. Los indicios de la investigación llevaron a la casa del detenido, quien recibió a la policía armado. Esta situación lo llevó ante la justicia y posó los ojos sobre él.
Tras la imputación, la fiscal le consultó si deseaba declarar, pero el hombre se abstuvo por recomendación de su abogado defensor, confiaron a Ahora. La jueza de Garantía que entiende en la causa aceptó el pedido del MPF para poder avanzar en la investigación sin problemas.
Desde la Fiscalía se destacó el accionar de la Policía, que logró reducir al agresor armado en un espacio reducido, sin que se registraran heridos entre el personal policial ni entre los familiares del detenido. El episodio se dio en un contexto de alta tensión, mientras se intensificaban los esfuerzos por encontrar a Daiana Mendieta.
Con el hallazgo del cuerpo de Daiana este martes, la causa toma un giro crucial. La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias y de la autopsia para avanzar en una posible imputación por femicidio. Según trascendió, existen múltiples elementos que podrían complicar la situación judicial del detenido.
La madre de la menor radicó la denuncia el domingo en una dependencia policial. Ayer la fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez citó a declaración indagatoria al policía de 33 años y quedó detenido.
Personal policial secuestró una pistola y una bolsa con cocaína dentro de una institución educativa de Colón. El hallazgo estaría vinculado a una causa por tentativa de homicidio.
La Fiscalía en turno a cargo de Juan Manuel Pereyra dispuso que los fetos sean trasladados a la morgue de Oro Verde.
Lo confirmó la Fiscal Emilce Reynoso. Previo a su traslado a la morgue de Oro Verde, se anticipó que se trató de una muerte violenta.
La comunidad de Mansilla atraviesa momentos de conmoción, ante el hallazgo de la joven de 22 años intensamente buscada. Las circunstancias conllevan una profunda investigación.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Los ediles fueron convocados para el 8 de octubre a las 20:00. Los proyectos llegan con dictámenes alcanzados en el debate en comisión.
