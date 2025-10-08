90 días de prisión preventiva para el hombre resistió un allanamiento vinculado a la búsqueda de Daiana Mendieta

La fiscal Emilce Reynoso, titular de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), imputó al acusado por los delitos de atentado a la autoridad y portación de arma de fuego, en el marco del allanamiento realizado el domingo.

La joven había desaparecido el viernes a la noche y el sábado apareció su auto. Los indicios de la investigación llevaron a la casa del detenido, quien recibió a la policía armado. Esta situación lo llevó ante la justicia y posó los ojos sobre él.

Tras la imputación, la fiscal le consultó si deseaba declarar, pero el hombre se abstuvo por recomendación de su abogado defensor, confiaron a Ahora. La jueza de Garantía que entiende en la causa aceptó el pedido del MPF para poder avanzar en la investigación sin problemas.

Desde la Fiscalía se destacó el accionar de la Policía, que logró reducir al agresor armado en un espacio reducido, sin que se registraran heridos entre el personal policial ni entre los familiares del detenido. El episodio se dio en un contexto de alta tensión, mientras se intensificaban los esfuerzos por encontrar a Daiana Mendieta.

Con el hallazgo del cuerpo de Daiana este martes, la causa toma un giro crucial. La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias y de la autopsia para avanzar en una posible imputación por femicidio. Según trascendió, existen múltiples elementos que podrían complicar la situación judicial del detenido.