Encontraron un arma y cocaína en el patio de una escuela entrerriana

Un procedimiento policial se llevó a cabo este martes en la ciudad de Colón, luego de que personal de la Jefatura Departamental interviniera en una escuela ubicada en inmediaciones de calles Berín y Mitre, tras ser alertado por una autoridad del lugar sobre el hallazgo de elementos sospechosos en el patio interno.

Al llegar al sitio, los uniformados constataron la presencia de un arma de fuego tipo pistola Browning FN calibre 7,65 mm, ubicada al pie de un tapial dentro del predio escolar. Junto a ella, se halló una bolsa de nylon negra cerrada que contenía una sustancia blanquecina.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se convocó al personal de la División Drogas Peligrosas, que efectuó el test de orientación correspondiente sobre el contenido de la bolsa. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína, por lo que se procedió al formal secuestro del arma y la sustancia bajo las normas vigentes de preservación de evidencias.

Relación con un hecho previo de violencia

Según se informó a Elonce, la investigación apunta a que este hallazgo tendría relación directa con una causa iniciada el pasado 3 de octubre, correspondiente a un hecho de tentativa de homicidio. En aquella oportunidad, un hombre de 27 años fue detenido tras realizar disparos con un arma de fuego contra otro individuo, siendo finalmente detenido en una vivienda lindera al patio de la institución donde se encontraron los elementos.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar cómo el arma y la droga llegaron al predio escolar y si fueron ocultadas en el lugar tras el ataque registrado días atrás.