El nuevo arzobispo de Paraná visitará Crespo por primera vez para celebrar confirmaciones

Incendio en una vivienda de Crespo: el fuego afectó el garaje
En la tarde de este viernes se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Los Plátanos de la ciudad de Crespo.
El nuevo arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, visitará por primera vez Crespo el domingo 31 de agosto para presidir dos celebraciones de confirmaciones en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde alrededor de 130 jóvenes de la comunidad recibirán el sacramento.Crespo23 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
El párroco de Nuestra Señora del Rosario, Padre Rubén Schmidt, confirmó a Estación Plus Crespo que en pocos días recibiremos por primera vez al nuevo arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín.
El Padre Schmidt confirmó que “Monseñor Raúl Martín vendrá el domingo 31 de agosto para las confirmaciones. Habrá alrededor de 130 chicos de la parroquia y de las capillas que se van a confirmar en dos celebraciones distintas, una a las 11 de la mañana y la otra a las 5 de la tarde. Y nos estará acompañando el nuevo bispo, Monseñor Raúl Martín. Así que estará con nosotros ese día para las confirmaciones.”
Monseñor Raúl Martín asumió formalmente como arzobispo de Paraná el 26 de julio de 2025, en una misa solemne presidida por el nuncio apostólico, Mons. Mirosław Adamczyk, y concelebrada por autoridades eclesiásticas y civiles, ante una catedral colmada de fieles. Su nombramiento fue dispuesto por el Papa León XIV el 28 de mayo de 2025, quien aceptó la renuncia del arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari.
Con esta visita, Martín llega por primera vez a la “Capital de la Avicultura”, acercando su ministerio a nuestra comunidad, donde al menos 130 jóvenes vivirán un momento significativo en su camino de fe.
Con una Santa Misa celebrada en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, el padre Rubén Schmidt impartió la bendición a las señoras manzaneras que iniciaron la tradicional misión previa a la Fiesta Patronal.
En la tarde de este jueves, colisionaron un automóvil y una moto.
"Queremos transmitir tranquilidad a toda la comunidad. El cuidado de la salud y el ambiente, es nuestra prioridad", comunicaron desde la Administración Municipal, al especificar que está garantizada la calidad del agua con que se riegan las calles.
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
A días de que los reconocidos actores Silvia Kutika y Fabio Aste presenten su espectáculo en Crespo, desde la Subdirección de Cultura Municipal celebraron el positivo balance económico y social que ha generado la seguidilla de obras nacionales brindadas en la ciudad.
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
