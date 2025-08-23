Plus en Vivo

El nuevo arzobispo de Paraná visitará Crespo por primera vez para celebrar confirmaciones

El nuevo arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, visitará por primera vez Crespo el domingo 31 de agosto para presidir dos celebraciones de confirmaciones en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde alrededor de 130 jóvenes de la comunidad recibirán el sacramento.

El párroco de Nuestra Señora del Rosario, Padre Rubén Schmidt, confirmó a Estación Plus Crespo que en pocos días recibiremos por primera vez al nuevo arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín.

El Padre Schmidt confirmó que “Monseñor Raúl Martín vendrá el domingo 31 de agosto para las confirmaciones. Habrá alrededor de 130 chicos de la parroquia y de las capillas que se van a confirmar en dos celebraciones distintas, una a las 11 de la mañana y la otra a las 5 de la tarde. Y nos estará acompañando el nuevo bispo, Monseñor Raúl Martín. Así que estará con nosotros ese día para las confirmaciones.”

Monseñor Raúl Martín asumió formalmente como arzobispo de Paraná el 26 de julio de 2025, en una misa solemne presidida por el nuncio apostólico, Mons. Mirosław Adamczyk, y concelebrada por autoridades eclesiásticas y civiles, ante una catedral colmada de fieles. Su nombramiento fue dispuesto por el Papa León XIV el 28 de mayo de 2025, quien aceptó la renuncia del arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari.

Con esta visita, Martín llega por primera vez a la “Capital de la Avicultura”, acercando su ministerio a nuestra comunidad, donde al menos 130 jóvenes vivirán un momento significativo en su camino de fe.

