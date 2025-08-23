José Luis Ramírez

Falleció el 23 de agosto, a la edad de 70 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Av. Ramirez 1032 -Sala "C"-, y serán inhumados el 24 de agosto a las 15:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Rafael Obligado 184 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.