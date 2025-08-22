Plus en Vivo

Aurelio Juan Regner

Necrológicas22 de agosto de 2025

Falleció el 22 de agosto, a la edad de 89 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 23 de agosto a las 15:00, en el Cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 14:30 hs.

Hogar de duelo: Alberdi 1666 - Crespo.

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

