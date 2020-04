Pescaderías confirman buenas ventas, mientras la bajante histórica complica conseguir piezas grandes

Estacion Plus Crespo

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio modificó la manera en que la comunidad celebra la Semana Santa, sin embargo no incide en el consumo de los productos habituales para estas fechas. Así lo indican las pescaderías de la ciudad, que reportan buenas ventas por estos días.

Paula Acevedo, comerciante del rubro, dijo a FM Estación Plus Crespo: "Estamos llegando al final de la Cuaresma y se está moviendo más de lo pensado. Se está vendiendo bien. Quizás bajó un poco la competencia desleal, ya que si bien siempre algunos se las rebuscan para vender, el hecho de no haber podido ir a pescar o no poder deambular ofreciendo por los controles de la cuarentena, favorecieron un poco a las pescaderías habilitadas".

En cuanto a la preferencia de los crespenses, Acevedo indicó: "El elaborado es lo que más sale, que en nuestro local son las milanesas y el relleno para empanadas. Después le siguen el filet y sábalo despinado, boga despinada ó dorado despinado".

"No hay mucha variación en el precio respecto del año anterior", afirmó la comerciante y apuntando a la incidencia del proceso inflacionario, acotó: "Son $20 a $30 lo que aumentó, en general. Comparado con lo que se incrementó todo, no es mucho".

Por otra parte, esta Semana Santa está atravesada por una particular situación que revisten las aguas del Paraná. Desde hace 30 años que no se veía la imagen de estas últimas horas, en las que por ejemplo, en el Puerto de Paraná llegó a los 0.79 metros este viernes. Ante el impacto de esa circunstancia, Acevedo manifestó: "Está costando conseguir piezas grandes. Impacta porque el pescado se va, además justo viene el cambio de clima y todo eso influye. Cuesta poder disponer de piezas como las que pretenderíamos. Esperamos que pronto todo vuelva a la normalidad".