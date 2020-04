Bahillo: "El lunes no se incorporará ninguna nueva actividad a las exceptuadas"

En el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus, este sábado el ministro de producción Juan José Bahilo hizo referencia a lo anunciado por el presidente de la Nación sobre las nuevas actividades exceptuadas; las medidas que se tomarán para ayudar el sector turístico y al comercio minorista en la provincia.

"Las nuevas actividades que se puedan incorporar a la lista de exceptuadas, tienen que ser previamente aprobadas por el Ministerio de Salud de la Provincia y luego nosotros elevaremos un protocolo a Nación, que este tiene que ser evaluado por la jefatura de gabinete", explicó Bahillo.

En este sentido remarcó: "No somos las autoridades provinciales, las que pueden aprobar cuestiones que están prohibidas por un DNU nacional".

Para incorporar excepciones en actividades industriales, empresarias y comerciales, estos sectores tienen que presentar un protocolo y evaluación de salud. Las provincias lo controlan , corrigen y se eleva a nación, donde autorizan las nuevas excepciones", comentó el ministro de producción.

Y continuó: "Es decir, que con este procedimiento queremos dejar en claro, que hasta que no estén las nuevas excepciones autorizadas, el día lunes no se va incorporar ninguna nueva actividad dentro de las exceptuadas", replicó El Once.

En cuanto a la situación del comercio minorista, el ministro dijo que, "por decisión del gobernador y por la complejidad que tiene este sector, se va a trabajar primero en coordinación y en articulación con los intendentes y a partir de ahí se elevará la propuesta al gobierno nacional. De la misma manera que para las Pymes y el sector industrial tenemos que esperar la autorización de la Jefatura de gabinete de Ministros, agregó Bahillo.

Sector turístico

En relación a las medidas que se tomaran para apelar la emergencia en hoteleros y gastronómicos, el ministró detalló que "ya se tomaron medidas en lo que respecta ATER contemplando la situación comercial. También se evaluarán lineamientos a seguir que contemplen la situación particular de hoteleros y termas".

"En terminas se ha postergado el vencimiento del canon termal por 90 días. También hay una línea créditos que se está otorgando, del Consejo Federal de Inversiones a través de la Secretaria de Turismo, de 1.800.000 pesos con garantía hipotecaria y hasta 300. 000 pesos a sola firma. La idea es destinarlo a los complejos hoteleros y termales principalmente.", declaró Bahillo.

Además de esas medidas, también están las líneas de créditos que ha instrumentado el gobierno nacional para el pago de salarios. Tiene que ver con la declaración jurada que han presentado las empresas en el mes de febrero. De acuerdo al monto que están pagando de salario, el banco por el cual están bancarizados los empleados debería otorgarle un crédito de características similares y condiciones muy flexibles adaptadas a la realidad que están pasando los emprendimientos turísticos, concluyó.