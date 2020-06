El Intendente de Viale justificó la decisión de habilitar los oficios religiosos

El intendente de Viale, Carlos Weiss, explicó su decisión de habilitar los oficios religiosos que aún no está autorizados por el gobierno nacional y provincial. “Hay gente que necesita el apoyo o la guía espiritual que le brinda un sacerdote o un pastor”, dijo.

“Nos hemos manejado siempre en el marco de la normativa Nacional y Provincial; esto significa que todo lo que hemos hecho está en el marco de la Ley. Además, somos extremadamente cuidadosos con el cuidado de las personas y cada habilitación ha sido efectuada con un protocolo especialmente redactado”, aseguró Weiss.

El Intendente explicó que se redactaron los protocolos con el cura párroco y los pastores de los diversos credos y se elevó el pedido al gobierno provincial, pero “no recibimos respuestas”.

“Ahora me llamó la Secretaria de Salud pidiendo el Decreto y le expliqué que somos un municipio transparente, así que todo está en la web. Luego traté de comunicarme dos veces y no respondió a mis llamados. Entonces es difícil poder acordar cosas si no podes hablar”, amplió.

Finalmente, Weiss sostuvo que “al ser los que estamos más cerca de la gente los intendentes tenemos un tiempo diferente y vemos otras realidades. Para Viale la habilitación de los oficios religiosos es muy importante, acá tenemos muchos cultos y todos nos estaban pidiendo lo mismo ya que hay gente que necesita el apoyo o la guía espiritual que le brinda un sacerdote o un pastor”, concluyó.

APF Digital