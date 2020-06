Crespense vive de cerca el pico de coronavirus en Chaco

Hasta este miércoles, la provincia de Chaco registraba 1393 casos, de los cuales 707 son pacientes activos y 609 son pacientes recuperados. Además, acumulaba 77 personas fallecidas. Con ese crítico escenario, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, confirmó la realización de testeos masivos, con más de 4.000 kits de detección rápida y 5.000 testeos con hisopado, principalmente en el área metropolitana de esa provincia.

En una provincia donde el coronavirus es una realidad concreta, se encuentra radicado desde hace unos 25 años, Lucio "Funchi" Rodriguez, oriundo de Crespo, quien en diálogo con FM Estación Plus Crespo, contó: "La situación está cada vez peor. Se dio lo que se decía: que iban a haber picos. Se esperaba para junio y sucedió".

El crespense indicó que "desde el 27 de marzo que no trabajo. A veces voy hasta mi lugar de trabajo, unas horas y regreso" y afirmó que "seguramente esta Fase 1 va a continuar. La gente no cumple con la obligación de quedarse en su casa. Hay quienes trabajan o salen a buscar para comer, pero otros no, salen porque sí y sin cuidarse. Lo feo es que el contagio está en el Hospital también por una médica que llegó de España".

"En los barrios no se está cumpliendo el aislamiento y la policía, el gobernador o el intendente, las autoridades digamos, no pueden hacer algo contra la falta de cuidado personal y el hecho de que la gente pone excusas para no permanecer en el domicilio", sostuvo Rodríguez. A modo de ejemplo, refirió: "Hay comunidades indígenas. En el barrio Gran Toba -en Resistencia-, hubo un pibe de entre 16 ó 17 años, que se operó de apendicitis en el Hospital Perrando y fue dado de alta, regresando a su casa con toda su familia contagiada. Hoy debe haber 200 infectados ya, con los datos que se manejaban hasta este miércoles. Es un barrio grande, que tuvo este brote y es el único cerrado. En los otros pueden entrar y salir, se escapan, en su mayoría se dedican a la verdura y van a la Cooperativa Fruti-Hortícola, a donde también llevaron el virus. Se cerró por los contagios. Ese mercado acá es inmenso, debe tener como 5 manzanas y es un mundo de gente. No hay un control que alcance y colapsa la atención de la salud en cualquier momento", vaticinó.

"Tenemos el mismo aislamiento obligatorio que se impuso en marzo. no se pueden sacar permisos nuevos para circular. Esperemos que todo pase pronto", dijo el crespense esperanzado en que la curva de contagios de coronavirus se estabilice y decaiga.