Este lunes el municipio evaluará y definirá la posible habilitación de gimnasios en Crespo

La Municipalidad de Crespo ya fue notificada del Decreto 1054/20 emitido por el gobierno provincial, mediante el cual se amplía la habilitación de gimnasios y afines, permitiéndose la actividad en localidades sin contagio por conglomerado. No obstante, la habilitación final queda a criterio de cada intendencia. Fuentes oficiales confirmaron a FM Estación Plus Crespo que este nuevo criterio posiciona a Crespo en condiciones de analizar la posibilidad, habida cuenta que a la fecha registra un caso positivo activo, pero no presenta contagio por conglomerado.

El Ejecutivo, asesorado por el COES local, se reunirá el próximo lunes para definir la postura a adoptar ante esta nueva habilitación provincial. Oportunamente, el municipio había elevado el pedido de autorización para este sector económico, con los correspondientes protocolos, los cuales serán nuevamente evaluados para una mejor adaptación al contexto actual.

Por otra parte, se indicó a este medio, que el Estado crespense aguarda aún ser notificado del instrumento público que permita llegar a analizar la habilitación de las actividades religiosas en el ámbito de esta ciudad.