El Centro Comercial advirtió que la realidad exige ir generando el camino de ventas online a la par del negocio

La situación de emergencia sanitaria llevó a todos los países del mundo a optimizar el uso de las herramientas tecnológicas. Crespo no ha sido ajeno, pero como en toda comunidad más pequeña, implicó poner en práctica modalidades resistidas o menos utilizadas. Este contexto atraviesan los comerciantes locales, de acuerdo al análisis que brindó a FM Estación Plus Crespo el presidente del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario, de Consumo y Servicios de Crespo, Carlos Schanzenbach: "Si queremos mantener nuestro modelo de negocio con puertas abiertas y la atención personalizada, tenemos que a la par, ir generando el camino adicional de vender en forma online. a pandemia nos desafió a competir en otro ámbito más, por eso como comerciantes tenemos que apuntar a tener mayor presencia en medios digitales y redes sociales. Previamente ya veníamos teniendo a través del Centro algunos cursos de marketing digital y estas cuestiones, pero ahora se dio como un quiebre y no se trata de proyectar, sino que hubo que aplicarlo ya. Tuvimos muchas consultas en ese sentido. Es difícil adaptarse a este sistema de venta e incluso hay productos que no es posible trabajarlo bien de dicha forma, porque las prendas de vestir -por ejemplo- cada fábrica tiene molderia distinta, entonces si no calza bien o no es el talle, necesita recambio. El calzado también. Lamentablemente notamos que usaban al comercio local para ir a probarse un producto de una determinada marca y se iban con la manifestación de pensarlo, pero después hacían la compra online. Por eso hay que estar atentos a que estamos en un momento competitivo, donde hay que captar al cliente. Implica nuevos costos agregar delivery o sostener una página, pero son las condiciones que impone este sistema".

El representante de los comerciantes de Crespo se refirió a algunas de las complicaciones que presenta el sector en este período atípico de condiciones de comercialización: "No se logran alcanzar los niveles de venta esperados. Entre los factores están la reducción del poder adquisitivo, porque los precios se han incrementado -principalmente en base al dólar blue- y la falta de productos. Las fábricas están trabajando con menor cantidad de personal por turno, entonces el nivel de producción baja o incluso porque les falta algún elemento de presentación o algo para llegar al mercado. En los rubros que tienen importación es donde más se va a notar, porque hasta que se reabra, habrá carencia de disponibilidad".

No obstante, Carlos Schanzenbach se mostró optimista en la perspectiva para los próximos meses y en tal sentido, manifestó los aspectos positivos que ha traído aparejado el aislamiento o distanciamiento obligatorio: "Hay un cambio en el consumo de nuestros clientes, que nos han llevado a tener que adaptarnos. Alguien que antes se iba de paseo a otra ciudad y aprovechaba para hacer compras básicas, en algún mayorista o hipermercado de la capital u otra provincia, ahora al no poder trasladarse con fluidez, empezó a comprar en el comercio local. Eso ha incrementado mucho el consumo de ciertos productos y se han visto favorecidos algunos comercios con esa cartera de clientes que antes tenía otro destino. También el rubro ferreteria y construcción han incrementado un poco las ventas, porque al estar en cuarentena, todos aprovechamos a hacer esos arreglos y trabajos que iban quedando pendientes por falta de tiempo. Ha habido situaciones que han favorecido y tenemos que estar atentos a lo que va surgiendo, como para mantener ese cupo de clientes que se acrecienta por esta pandemia".