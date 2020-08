El Fiscal de Estado puso reparos a la decisión de exigir hisopados para ingresar a Villaguay

El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, indicó que “los decretos nacionales 520 y 641 autorizan a adoptar ese tipo de medidas a autoridades provinciales, no municipales”.

A partir de las cero de este jueves la Municipalidad de Villaguay exigirá hisopado de 72 horas a los no residentes que ingresen provenientes de zonas de circulación comunitaria

Al respecto, el Fiscal de Estado de Entre Ríos afirmó que “los decretos nacionales 520 y 641 autorizan a adoptar ese tipo de medidas a autoridades provinciales, no municipales”, por lo que esto debería ser un tema que defina “como mínimo el Ministerio de Salud de la Provincia”.

“Si uno examina la letra chica de estos decretos nacionales, los municipios no tendrían esa facultad”, agregó.

“En rigor no podrían hacerlo, pero en la medida que el tema no se judicialice y haya una autoridad judicial que lo declare irregular, rige, debido a que en materia administrativa existe lo que se llama la presunción de legitimidad del acto administrativo. Entonces, salvo que aparezca una resolución judicial que lo inhabilite, (el decreto del Municipio de Villaguay) va a tener vigencia y se va a aplicar”, explicó Julio Rodríguez Signes.

Finalmente recordó a esta Agencia que en los inicios de la pandemia Concordia y otras ciudades aplicaron medidas similares que restringían el ingreso de personas.

La palabra del Ministerio de Salud

La secretaria de Salud de la Provincia, Carina Reh, se refirió a la exigencia de los hisopados por parte de los municipios y apuntó que la autoridad sanitaria provincial entiende que no corresponde en virtud de que el resultado de un hisopado negativo no implica que una persona pueda portar o no el virus.

“Nuestra recomendación es que el hisopado o la toma de muestra para diagnóstico de coronavirus se haga exclusivamente a los pacientes que acuden a la consulta y entran en la definición de casos sospechosos, donde sí estamos obligados a realizar la prueba”, sostuvo la funcionaria.

“El criterio para ingresar a una localidad es que se exijan los permisos correspondientes para circular y la autorización si se trata de personal exceptuado y que se guarden todas las medidas de protección personal adecuadas”, detalló Reh.

APF Digital