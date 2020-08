Cambian la modalidad de controles por Covid en Crespo

Estacion Plus Crespo

La pandemia implica el análisis permanente de los distintos indicadores, a fin de ir determinando acciones que se adapten mejor a las circunstancias. Es en ese contexto, que la Municipalidad de Crespo ha implementado modificaciones y proyecta paulatinamente redireccionar el foco de atención. Al respecto, el secretario de Servicios Urbanos, Juan Diego Elsesser, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Desde este lunes, al operativo que manteníamos durante las 24 horas en los accesos habilitados, lo hemos cambiado y se lleva adelante de 7:00 a 21:00. Es el horario donde hay mayor circulación de vehículos, tanto de ingreso como egreso de la ciudad. En principio hemos levantado los controles durante la noche, más allá de que en forma esporádica se harán con personal de Guardia Urbana, pero el puesto fijo ya no está activo en forma ininterrumpida. Nos vamos orientando hacia poder lograr con ese personal apostado, reforzar los controles dentro de la planta urbana. Estuvimos controlando el cumplimiento de protocolo en gimnasios, lo continuaremos haciendo y así queremos llegar a controlar el desarrollo de las distintas actividades que se encuentran habilitadas. Poder distribuir el personal de Guardia Urbana e inspectores dentro de la ciudad, va a favorecer que se mantenga el comportamiento que debemos tener, tanto en negocios como en espacios verdes y en la misma vía pública. Tengamos en cuenta, que tal como lo han indicado las autoridades nacionales, provinciales y desde nuestro municipio, la principal medida a adoptar es la responsabilidad de cada uno. El cuidado personal en los hábitos y no andar exponiéndose a contraer el virus, es lo que debemos procurar desde lo individual".

"Los inspectores están controlando mientras hacen sus recorridas, por allí desde el exterior de los comercios, de manera no invasiva. Vamos a fortalecer eso", afirmó el funcionario y agregó: "Estamos en contacto con los demás municipios de la zona y en las localidades chicas -fuera de Paraná Ciudad-, el criterio va en ese sentido".

Elsesser manifestó que "la gente de Crespo dentro de todo es responsable -hay excepciones como en todos lados-, pero no está demás que controlemos las actividades habilitadas en la ciudad".

Habilitación de acceso Pte. Perón

Juan Diego Elsesser confirmó que "desde el martes volvimos a habilitarlo, con los mismos controles que se realizan en los otros tres que están funcionando. Había permanecido cerrado provisoriamente, porque tomamos la decisión de ensanchar la alcantarilla que estaba sobre Pte. Perón casi Ruta 131. Era una obra necesaria y el tiempo de pandemia, favoreció que se pudiera inhabilitar momentáneamente. Cuando pudimos habilitar acceso Pte. Illia, se cerró Pte. Perón para hacer la obra y ahora ya está restablecida la transitabilidad", concluyó.