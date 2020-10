Medicamentos: aumentaron entre 3% y 5%, promedio

Según reveló el Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), la evolución de los precios de los medicamentos recetados más usados en Argentina en los últimos nueve meses (enero a septiembre de este año), registró un promedio de aumento del 22,6%, una cifra superior al índice de precios a nivel general en el mismo período, que fue del 18,9%.

Según explicó el organismo, los precios de los fármacos comenzaron a incrementarse por sobre la inflación general en los meses de agosto y septiembre. A su vez, aseguró que los valores de los más utilizados ya habían aumentado un 111,95% durante 2019. Este resultado se obtiene al considerar los 50 medicamentos más utilizados.

En Entre Ríos

Consultado por esta tendencia, Claudio Iriberry, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer), confirmó a UNO que “los medicamentos tuvieron un pequeño incremento en los precios a fines de septiembre, de entre un 3% y un 5% en promedio”. No obstante, aclaró: “No ha sido un gran aumento. Por ahí hay medicamentos que a lo mejor subieron el 10% y otra línea que no se movió nada. No fueron todos los laboratorios no tampoco todas las líneas, sino que lo que mueven son los precios que más desfasados están y van quedando más relegados”.

Entre los medicamentos de venta libre –Over The Counter (OTC) por sus cifras en inglés–, el ibuprofeno y el paracetamol son los más vendidos a nivel país. En este marco, el Ceprofar informó que en el primer caso del ibuprofeno 600, un blister de 10 unidades costaba 187 pesos en enero y ahora está a 235 pesos. También subió un 36,64% el enalapril de 10 miligramos por 60 comprimidos; un 30,14% la aspirina de 100 miligramos, por 50 unidades; entre otros artículos de farmacia muy demandados.

Al respecto, el farmacéutico analizó: “Vivimos en un país que se automedica un montón. En lo que es de venta libre, el ibuprofeno y el paracetamol mantienen un nivel de ventas. Una tableta a precio económico ronda los 60 o 70 pesos, y de ahí para arriba. Han aumentado lo que son las primeras marcas, como por ejemplo Tafirol, que es la más conocida y más vendida de paracetamol, que cada dos meses mueve su precio y actualmente el blister está alrededor de 90 pesos; pero hay marcas que se pueden conseguir a menor precio en este producto. Siempre se toma al Tafirol como referencia, pero hay marcas alternativas, de muy buenos laboratorios, que se pueden adquirir a un valor más accesible”.

El paracetamol fue uno de los medicamentos recomendados ante cuadros sospechosos de Covid-19, y al respecto comentó: “Quizás ahora se amesetó esa venta, pero los primeros tres meses de la pandemia fue un disparador importante al momento de las ventas el paracetamol; llegó un momento en que prácticamente era muy difícil conseguirlo, si bien fueron pocos días. Hoy por hoy sigue siendo el antitérminco y el analgésico de primera elección, junto con el ibuprofeno, y detrás de ellos van los otros medicamentos”.

En cuanto a nivel de ventas, al ibuprofeno y al paracetamol le siguen todo lo que sean las líneas digestivas. “En las que habitualmente se conocen más, como Buscapina o Sertal, no se ven mermas de ventas en todo el año”, dijo Iriberry, y agregó: “También en esta época, por una cuestión estacional, crece la demanda de los antihistamínicos, a los que habitualmente se los llama antialérgicos, ya que comienza la primavera y empiezan la rinitis, los procesos alérgicos, el lagrimeo de ojos y esas cosas”, dijo el dirigente del Cofaer.

Covid-19

Por otra parte, aseguró que en estos últimos meses también hubo numerosas consultas en el mostrador de las farmacias sobre fármacos como hidroxicloroquina o ivermectina, medicamentos cuyos nombres estuvieron muy presentes en los medios, a raíz de que formaron parte de tratamientos experimentales frente al coronavirus. “Todos estos fármacos que por ahí tienen su tratamiento mediático o se comparten en las redes sociales, generan que la gente venga y consulte, pero desde nuestra labor y actividad profesional siempre vamos a decirle que primero consulte al médico, que no se automedique, que no tenga en cuenta lo que se replica en las redes sociales. Porque muchas veces hay medicamentos que en algunos pacientes dan muy buen resultado y en otros quizás, con la misma sintomatología o la misma patología no responde de igual manera”, recalcó.

Acto seguido, remarcó: “Siempre hay que consultar al médico, que es quien le va a prescribir a la persona lo que sea más conveniente en ese momento. Actualmente hay muchos medicamentos que se han enarbolado y que se dice que dan resultado en lo que tiene que ver con la patología Covid- 2019, pero muchos de ellos todavía carecen de evidencia científica. Nosotros, como profesionales de la salud, siempre tenemos que regirnos por eso, no podemos estar ofreciéndole a la gente algo que carece de esta evidencia científica. Si bien conocemos que hay protocolos en hospitales de algunas provincias que emplean este tipo de medicación, eso no quiere decir que es para que todo el mundo los use”.

Protector solar y repelentes

