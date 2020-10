Familia fue estafada en $ 400.000 en la compra de un vehículo

Estación Plus Crespo

Según contó a FM Estación Plus 94.3 Crespo la esposa del damnificado, “Juntamos el dinero y comenzamos la búsqueda por internet, hasta que mi esposo dio con el supuesto dueño de una agencia y que según le dijo tenía agencias en todo el país. Una vez avanzada la conversación el supuesto agenciero les pidió que le hagamos la transferencia de $ 400.000 para la compra de una Toyota Hillux, modelo 2015, blanca, como la que tenía publicada en su cuenta de Facebook”.

La mujer explicó que “La oferta del vehículo estaba en el Marketplace de Facebook y todavía sigue publicada junto a otros vehículos, pero ahora con distinto nombre de la persona”.

“El hecho ocurrió hace varios días. Nosotros teníamos una camioneta Chevrolet S-10 que la vendimos y con parte de ese dinero mi esposo hizo la transferencia de lo que nos solicitaba esta persona”.

Los dos comprobantes de las transferencias realizadas desde Banco Macro Crespo por $ 200.000 cada una.

La damnificada dijo a Estación Plus Crespo que “Si bien no conocíamos al dueño, pero investigamos si la camioneta estaba bien de papeles y si no tenía ningún inconveniente, y el vehículo estaba totalmente limpio como se dice comúnmente”.

Explicó que “El vehículo figuraba a nombre de una mujer y tenía las patentes al día, no tenía deuda de ningún tipo y por eso decidimos comprarla. Teníamos que hacer esa entrega de $ 400.000 y luego, cuando el vendedor trajera el vehículo, completábamos el pago hasta llegar a los 650.000 pesos que era el costo de la camioneta”.

“La camioneta, según el vendedor, estaba en Rio Negro. Hasta tuvimos una video llamada de este hombre donde nos mostraba la camioneta y un carretón donde la iban a subir para traerla. Una vez que se hizo la transferencia intentamos comunicarnos para coordinar el viaje y a partir de ahí comenzó la odisea”.

“Cuando veo el nombre de la persona a la que le hizo el deposito mi esposo, que no era el mismo que figuraba de la supuesta agencia, entonces lo busco en internet y ahí me salta que esa persona tiene muchísimas causas por este tipo de estafas, y hasta estuvo preso”.

Si bien la mujer asegura que tuvieron muchas precauciones de igual forma fueron burlados en su buena fe por este estafador.

Hicimos la denuncia en la policía local y ahora debemos esperar noticias de fiscalía para ver cómo seguir con este tema.

Más de Estación Plus: