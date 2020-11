Juan Diego Elsesser: "Trabajamos en experiencias para la nueva normalidad en los espacios públicos"

Estacion Plus Crespo

Las autoridades municipales consideraron "una oportunidad desaprovechada" el comportamiento que se evidenció este fin de semana, por parte de quienes participaron de un masivo festejo en el Parque del Lago. Aún así, seguirá abierto, pero con las restricciones que regían previo a este incipiente avance. Sin anuncios y como prueba testigo, la apertura del tradicional espacio público, constituía la posibilidad de sostener en el tiempo la permanencia y uso sin restricción horaria. Pese a ello, desde el municipio se continúa apostando a la libertad que conlleva responsabilidad individual y quedará momentáneamente pospuesta la decisión de una apertura sin condicionantes.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, explicó el criterio por el cual transitaban las planificaciones en torno a los permisos y el giro adoptado: "Trabajamos en experiencias para la nueva normalidad en los espacios públicos, que son aplicables en esta etapa de pandemia y en la post pandemia. Desde hace tres semanas veníamos con el predio de la Avicultura habilitado al público, hasta las 2:00 de la madrugada, y no habíamos tenido inconvenientes. Si bien retirábamos a todos los que se encontraban presentes con posterioridad a ese horario, la conducta de quienes asistían previamente era buena y contenida, respetándose las medidas de prevención. Viendo la responsabilidad de los crespenses y de quienes habían venido a visitarnos, se había decidido extender la apertura este fin de semana y lamentablemente, no ocurrió lo mismo que venía sucediendo, tuvimos complicaciones".

"Es lamentable que por el comportamiento de algunos, todos se vean ahora alcanzados por la medida que debemos adoptar, que es volver a restringir el horario de apertura de nuestros espacios verdes", dijo el funcionario y agregó: "Esperábamos otro comportamiento, para poder sostener la apertura. Desde que lo habilitamos, incluso muchos preguntaban por las parrillas, ya que según el Decreto Nacional, en espacios abierto se pueden utilizar. Abrimos dos fines de semana para la permanencia solamente y advertimos un buen comportamiento, por lo que el paso siguiente era habilitar las parrillas, que si bien no tenía una fecha precisa, es lo que continúa para que los crespenses y gente de la zona podamos disfrutar de esas instalaciones. Ahora habrá que esperar una, dos, tres semanas más. Veremos cómo se presenta la curva de contagios en la ciudad y en base a las actitudes en los espacios públicos, si podemos habilitarlas".

El secretario municipal remarcó a modo de desafío: "Cuando mejor comportamiento haya, más actividades y espacios podremos disfrutar. Crespo tiene la particularidad de que así como en el aspecto comercial, tenemos mucha influencia de comunidades vecinas; en el uso del espacio público también tenemos mucha concurrencia de gente de localidades de la zona. Entonces a los propios y a quienes nos visitan les pedimos por favor que nos ayudemos entre todos. Es una responsabilidad personal que debemos acostumbrarnos a tener, porque es la única vacuna que hay hasta ahora. Apuntamos a que todos mantengan la higiene personal y las conductas sociales, aunque este fin de semana no ocurrió".

La etapa de apertura de los tradicionales espacios verdes de Crespo se vio frustrada y en consecuencia, Elsesser anunció que habrá un desdoblamiento en la modalidad de uso y permanencia, establecida en dos instancias: "Decidimos que tanto el predio de la Avicultura, como el Parque del Lago y el Parque Centenario, los días domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, se van a cerrar a las 00:00. En tanto, los viernes y sábados se va a cerrar a las 2:00 de la madrugada siguiente, dado que son las clásicas noches de salida de esparcimiento".

"Lamentablemente ocurrió esto y tenemos que volver un paso hacia atrás", sostuvo el secretario de Servicios Públicos, quien acotó: "Son experiencias que vamos aprendiendo entre todos, porque no hay un manual de cómo se hace. Es la primer pandemia tanto para la comunidad como para sus gobiernos. Igualmente apelamos a la responsabilidad de cada uno, para poder pronto seguir habilitando los espacios emblemáticos que disfrutamos tanto crespenses, como así también gente de otras ciudades".

Se avecinan fiestas de guardar y fechas que se enmarcan en lo que tradicionalmente incluía la temporada estival, cuestiones que están siendo delineadas por la gestión municipal y sobre lo cual Elsesser anticipó: "Estamos trabajando en lo que serán las características de las actividades del verano, porque el turismo va a ser regional. Estimamos que tendremos mucha concurrencia de gente que no es de la ciudad, que en otros años se iba a otras provincias o a países limítrofes, y en esta ocasión, el turismo será más en nuestros propios alrededores. Estamos trabajando en cómo será este verano con pandemia, buscando que los crespenses y quienes nos visiten, estemos en condiciones de disfrutar la ciudad. Seguramente tendremos mucho movimiento dentro de la ciudad, por eso instamos a todos a contribuir con el respeto por los cuidados personales", concluyó.