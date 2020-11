Villa Urquiza: intendente Tennen reconoció que hubo descontrol en la playa y que tomarán medidas.

Hubo 2.000 personas en la playa de Villa Urquiza y no se respetó el distanciamiento. Tennen dijo que no estaba habilitada y que la situación se desbordó

Ante la situación de aglomeración de personas y de hechos de violencia entre un grupo de jóvenes en la playa de Villa Urquiza el sábado, el intendente de la localidad, Manuel Tennen, reconoció que la situación se fue de las manos de las autoridades, recordó que la temporada turística aún no está habilitada y que presentaron protocolos a la provincia.



En diálogo con FM 97.1 de Paraná, Tennen se refirió a la situación que se vivió en la playa de la localidad donde se concentraron alrededor de 2.000 personas, la mayoría jóvenes, para disfrutar el día casi estival. Al respecto, indicó: “Nosotros no tenemos habilitada aún la temporada turística. El gobernador, Gustavo Bordet, anunció su apertura para el mes de diciembre recién”. No obstante, remarcó que si bien no se permite el ingreso a las playas no se puede prohibir la circulación de las personas.

De este modo, está autorizado el ingreso al camping contiguo a la playa y se cobra una entrada por la utilización de los parrilleros y los sanitarios. A propósito de ello, el intendente sostuvo que esta es una forma de controlar la cantidad de personas.

Acerca de la aglomeración producida el fin de semana, Tennen referenció: “Fue una situación que nos desbordó y que fue difícil de controlar. Destacamos que en la noche del sábado nos comunicamos con el jefe de la Policía de la provincia, Gustavo Maslein, y al día domingo se desplegaron acciones de contralor en el acceso a la localidad”.

Medidas a tomar

Tras ser consulado por las medidas a implementar para que no vuelva a ocurrir una situación similar, Tennen manifestó que en estos días se planificarán las acciones a desarrollar a fin de permitir el ingreso según la capacidad de la playa. Esto quiere decir que sólo podrá acceder cierto número de personas hasta alcanzar el máximo de capacidad, por lo cual si está completo el lugar habrá gente que deberá retirarse. “Recomendamos que la gente no venga, porque si está lleno se va a tener que volver” afirmó.

Por último, indicó que la Municipalidad presentó un protocolo ante la provincia tanto para la ocupación del camping así como también de los alojamientos.

El mensaje de Bordet

Respecto a lo ocurrido en Villa Urquiza, el gobernador Gustavo Bordet expresó: "Es lamentable porque ocurren hechos que perjudican un esfuerzo muy fuerte que realiza la gran mayoría de los vecinos. Se desbordó la playa, situación que no estaba prevista. Automáticamente dimos apoyatura a la intendencia a través del personal policial para tener un control".

En tanto pidió a los más jóvenes que "cuiden sus conductas hacia las personas mayores que son quienes más sufren y padecen la enfermedad. Todos conocemos, sabemos y lamentamos decesos de seres queridos. No es broma y tenemos que trabajar con mucha responsabilidad cada uno para evitar innecesariamente este tipo de aglomeraciones", expresó.

Sobre las fiestas clandestinas que se detectan cada fin de semana señaló: "Es muy difícil poder controlarlas, ejercer un control cuando se realiza de esta manera y siempre más allá de los controles es apelar de que la forma de salir de esta pandemia es ordenadamente, con responsabilidad cívica, ciudadana. Si nos cuidamos, si hacemos las cosas bien, los riesgos de contagio son cada vez menores".