Héctor Larrea anunció su retiro de la radio a los 82 años, luego de seis décadas de carrera

Con su voz inconfundible y a lo largo de 60 años, Héctor Larrea ha cosechado una importante carrera y se convirtió en un ícono de la radiofonía argentina. Este viernes 13, el conductor de 82 años anunció su retiro definitivo de los medios en su programa El carromato de la farsa, que se emite por Radio Nacional de 14 a 16.

“Yo quiero tener una breve conversación con ustedes y con los oyentes. Pero como con los oyentes es desde lo práctico imposible, la tengo con ustedes y a través de ustedes con los oyentes. ¿Se entendió algo?", dijo el comunicador desde su casa, donde está trabajando desde que comenzó la cuarentena, en una charla con sus compañeros de trabajo que estaban en la emisora.

“Mucha gente va a decir: ‘Este tipo se cree importante y va a decir lo que va a decir’. Bueno, quiero decirles que ayer después de un encuentro interesante con mis médicos, mi psicólogo, mis familiares más cercanos, mis amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de más 60 años el 31 de diciembre. El 31 de diciembre termina El carromato de la farsa, a lo mejor sigue por otro lado, pobre. Pero sí termino mi carrera de 60 años. Hubo breves interrupciones. Nunca hubo un mes de vacaciones, lo máximo fueron 20 días”, afirmó el también conductor de Gardel por Larrea, ciclo que se emite los domingos por Radio Nacional.

Luego, explicó que ya había hablado con las autoridades de la radio sobre esta drástica decisión de dejar de trabajar: “Ayer le comuniqué oficialmente al gerente artístico de la emisora, al entrañable amigo Martín Jiménez, que ya no cuente conmigo para el 1 de enero del año que viene. Agradezco los ofrecimientos reiterados de la emisora para continuar, lo agradezco eternamente, pero ya es hora con 60 años de trabajo y 82 de edad de quedarme en casa. Eso quería que lo supieran ustedes”.

Con mucha emoción, aprovechó para darles gracias a sus colegas, sus oyentes, quienes lo acompañaron a lo largo de su extensa carrera: “Quiero agradecerles, compañeros míos, quiero agradecerles a los oyentes, esta amabilidad que han tenido durante tantos años de hacer mi vida más feliz. Ojalá yo en pequeña escala haya hecho para algunos un momento de la vida más feliz”.

En junio pasado, trascendió la noticia de que Héctor dejaría la radio. En diálogo con Teleshow, el locutor aclaró: “Por ahora y mientras me contraten, sigo”. Luego, agregó en tono de humor: “Mis amigos y colaboradores están advertidos. Me deben avisar si empiezo a decir incoherencias, entonces sí me despido del aire, sobre todo si me convierto en un tipo gruñón y maltratador”. El conductor admitió que con más de 80 años no hacía planes a largo plazo, publicó Infobae. “Voy resolviendo mes a mes, mientras no haga papelones ni diga tonterías no me retiro”.

Cuando se le consultó cómo imaginaba ese adiós de la radio, Larrea respondió: “No haría un último programa. Haría un penúltimo. La radio es aire y con el aire se va todo y no vuelve. Así que simplemente trabajaría como todos los días”. Además, manifestó: “Solo espero no irme mal, quiero irme conforme, contento y agradecido”.