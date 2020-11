Claudia Lapacó fue dada de alta y ahora se recupera en su casa

En la mañana de este viernes trascendió que la actriz que recientemente hizo "Madre Coraje", de Bertolt Brecht, dirigida por José María Muscari había sido dada de alta por los progresos en su cuadro.

El miércoles 11 de noviembre, Claudia Lapacó fue encontrada inconsciente con pérdida de conocimiento adentro de su vehículo en el barrio de Belgrano. Internada de urgencia, la actriz de 79 años se mantuvo en terapia intensiva del Hospital Pirovano. Tras ser diagnosticada con un ACV, la actriz fue dada de alta y regresó a su casa, donde continua su recuperación.

Cabe recordar que en el momento del desvanecimiento fue salvada por sus vecinos, quienes notaron que aún respiraba y se comunicaron con una ambulancia del SAME. Luego, pudo completar sus estudios e internación en Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), donde le diagnosticaron qué había tenido un ACV, consignó El Destape.

Además, en el Instituto le hallaron una mancha en el cerebro. Con este parte médico, Lapacó fue llevada a una habitación de terapia intensiva. Pasando algunos días difíciles, pudo recuperarse y su evolución fue positiva, quedando con buen ánimo, lúcida y con test de COVID-19 negativo.

De acuerdo a lo informado por el periodista Juan Pablo Godino, la actriz ya está en su domicilio con el alta médica. "Se encuentra bien y en casa ya por suerte. Está de muy buen ánimo", escribió, en diálogo con fuentes confiables sobre su estado de salud.

"En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que (Lapacó) respiraba y la llevaron al Hospital Pirovano. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos”, había dicho el periodista Luis Ventura en el programa "Informado por todos" (América TV) en el momento del desvanecimiento. Tiempo atrás, y en una entrevista con La Once Diez, Lapacó había revelado que la pasaba muy bien estando sola en su casa: “Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”.