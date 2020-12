Club Unión suspendió la Fiesta Provincial de la Cerveza 2021

Se venía realizando en forma ininterrumpida desde hace 48 años. La comisión directiva de la entidad anfitriona lamentó que la fiesta popular no se pueda desarrollar este verano e instó a priorizar el cuidado de la salud.

El mes de enero se avecina y tendrá nostalgia para quienes son asiduos concurrentes a la Fiesta Provincial de la Cerveza. La ciudad de Crespo no estará integrando con este evento el calendario de festividades populares en pandemia. El presidente del club organizador, Mariano Saluzzio, dijo a FM Estación Plus Crespo: "Lamentablemente tenemos que confirmar que hemos decidido la suspensión de nuestra fiesta, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo y los riesgos que podría conllevar su desarrollo. Es una determinación tomada con mucha lógica, porque no podemos imaginarnos 1.500 personas bailando. Es inimaginable. Analizamos otras alternativas, como hacer una peña, o una cena con comidas típicas, pero dejaría de ser la Fiesta de la Cerveza con las características que siempre tuvo. Para el segundo y tercer sábado de enero, que es la fecha habitual de realización, es imposible".

No obstante, el dirigente manifestó que "no se descarta postergarla para marzo quizás, si es que la situación sanitaria mejora. Habrá que evaluar la posibilidad de hacerla o no. Veremos llegado el caso, cómo nos encontramos en términos de contagios".

Ante la suspensión, Saluzzio no dejó de expresar las sensaciones que este contexto especial le provoca a la familia unionista: "Son 48 ediciones contínuas que hemos llevado adelante. Hemos pasado por diversas situaciones económicas y sociales del país, pero siempre se hizo. Es frustrante ahora. Para esta época estábamos ya trabajando para que salga de la mejor manera y tratando de incorporar algo nuevo como para atraer más gente. En estas circunstancias no se puede y nos sentimos mal, es una pena, pero sabemos que es una decisión tomada desde la responsabilidad que nos cabe. Lo tomaremos como una pausa para tomar un envión y el año que viene volver a organizarla con toda la energia".

Bingo en febrero

El presidente de Club Atlético Unión indicó que "lo que se mantiene y estaremos llevando a cabo es el Gran Bingo, previsto para el 20 de febrero, en la cancha de fútbol. Aguardaremos la habilitación municipal, y sabemos que podemos organizarlo muy bien, sin riesgo. Estarán dados los protocolos; la entrada será por diferentes sectores; las tribunas, mesas y sillas estarán repartidas con el debido distanciamiento social; y pensamos tener cantinas móviles, como para acercarles la bebida y demás, sin que tengan que hacer filas o reunirse en un sector". Finalmente, Mariano Saluzzio agradeció a quienes ya adquirieron su cartón y afirmó que aún hay números disponibles.