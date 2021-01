Tras el sepelio de su padre, descubrió una sustracción

Un seguiense, en forma casi paralela a atravesar una dolorosa circunstancia como la pérdida de un ser querido e inmediato en el vínculo, debió recurrir a la fuerza de seguridad de la ciudad por formalizar una denuncia por el supuesto delito de Hurto. El hecho fue prontamente esclarecido en términos materiales y en cuanto a la individualización de una persona, actualmente supeditada a la causa.

Acerca de dicha intervención, el Jefe de Comisaría Seguí, Hernán Ortega, precisó a FM Estación Plus Crespo: "En horas de la tarde de este último día del 2020, se hizo presente en la dependencia un vecino de Seguí, de 30 años de edad, quien nos pone en conocimiento de que el miércoles 30 de diciembre falleció su padre y luego de concurrir al sepelio, se dirigió hasta la casa de su progenitor, para retirar una motoguadaña Petri CG520 con su correspondiente pechera, la cual le había prestado al padre para que pueda hacer unas changas. Es en ese contexto, que descubre que la herramienta no estaba. En principio, se comunica con allegados y le consulta a unos vecinos, suponiendo que podrían saber dónde estaría, no obteniendo respuesta satisfactoria al hallazgo".

Con los datos aportados, la policía buscó reconstruir lo que habían sido los contactos más recientes del hombre fallecido, los lugares que había frecuentado y con quienes había mantenido algún encuentro, pudiendo establecer una hipótesis que resultó ser concreta y acertada.

"Nos hicimos presentes en una vivienda, en inmediaciones de Bolívar y Curupaity de esta localidad, pudiendo entrevistarnos con el dueño de casa, a quien se le hizo saber el motivo de las averiguaciones. Para evitar mayores inconvenientes, el morador hizo entrega de la herramienta interesada, manifestando que había sido dejada allí por el occiso", indicó Ortega.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía en Turno, que dispuso la restitución de la motoguadaña al denunciante; mientras que fue identificada la persona que la tenía en su poder.