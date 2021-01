De la sorpresa a la calma: la aparición de “lagartijas hogareñas” impresionó a vecinos de Crespo

Estacion Plus Crespo

La temporada estival multiplicó la visualización de unos pequeños animalitos similares a “lagartijas”, según las expresiones populares. Vecinos del casco céntrico serían quienes mayormente han canalizado sus consultas al municipio, desde donde se pidió “tranquilidad”.

Lo desconocido produce sorpresa y las reacciones son diversas, pero lo cierto es que a pocos les resulta simpática su presencia. No obstante, el médico veterinario municipal, Dr. Julio Pérez, explicó a FM Estación Plus Crespo las características de estos ejemplares: “Son reptiles de tamaño muy reducido, habitualmente conocidas como ‘lagartijas’, porque en realidad hay 1.500 especies y por la información que hemos ido recabando, son varios tipos los que se han visto en la ciudad. Las referencias hacen alusión a distintos colores, tamaños -que no excede los 15 cm.- y estos cambios de pigmentación también se deben a que justamente usan esa capacidad como medio de camuflaje. Impresiona la morfología, porque son de cabeza grande y generalmente se las ven prendidas de las paredes, los vidrios o techos, ya que se desplazan muy bien en superficies verticales. Suelen deambular por las noches, en lugares donde hay mucha iluminación, ya que se alimentan de insectos como moscas, mosquitos, polillas y también cucarachas. Esta condición hace que sean de gran ayuda como insecticidas naturales”.

¿De dónde salieron? Se preguntan quienes se encuentran con ellas y la respuesta es amplia y su llegada responde a múltiples causas. En relación a ello, el responsable del Área de Salud Animal de Crespo, comentó: “Se cree que estos animales llegaron al país en la década del ’70, provenientes de Europa, principalmente de la zona del mediterráneo. Habrían ingresado con las embarcaciones que traían mercadería y se fueron expandiendo y acostumbrando a nuestro hábitat. Los cambios climáticos han favorecido su adaptación y ya están presentes en distintas provincias. Creemos que en Crespo llegaron por aquellas personas que tienen mascotas exóticas. No importa que sean pocas, porque estos reptiles tienen una rápida reproducción y se adaptan muy fácilmente. Por eso la vemos con más frecuencia y en más cantidad. Hemos tenido consultas de vecinos de la zona del centro, en algunos lugares en particular, como edificaciones viejas o espacios que han encontrado propicios para quedarse ahí y reproducirse”.

“No hay nada para temer”, dijo el veterinario, echando por tierra las alarmas que despierta en algunos vecinos. Asimismo, ahondando en esa perspectiva, aclaró: “Son inofensivas y huidizas. No implican mordeduras ni son venenosas. Puede llegar a producirse alguna mordedura cuando alguien intente capturarlas, pero no es letal. No es que la mascota o la persona va a estar descansando y la lagartija lo va a ir a atacar. Su comportamiento innato es huir, de manera que lo indicado es acostumbrarse a convivir con esta especie y en lo que se pueda, dejarlas tranquilas. Lo mismo para con sus depredadores naturales, como los gatos, las iguanas y algunas aves grandes”.

Pérez recordó que “como generan impresión, lo ideal es evitar que ingresen a las viviendas, tal como ocurre con cualquier tipo de plaga. Se recomienda colocar mosquiteros, burletes, sellar los orificios por donde puedan ingresar a los hogares. Aquellos que tienen jardín con vegetación o arbustos, tratar de podarlos y mantenerlos limpios. En el mercado se ofrecen repelentes, pero no podría confirmar su efectividad”.

Finalmente, el veterinario sostuvo que “se la ve más en esta temporada por las condiciones climáticas, tenemos jornadas de temperaturas muy elevadas, pero creo que vinieron para quedarse. No obstante, si para algún vecino se vuelve un problema, pueden acercarse al Área y charlaremos cómo podemos ayudar en ese aspecto”, afirmó.