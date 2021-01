Escándalo por la faltante de 36.000 dólares de un municipio entrerriano

Este jueves, trascendió una versión que horas más tarde terminó confirmando su propio intendente, Sergio Martínez: “En el día de la fecha, se ha detectado un faltante de una importante suma de dinero de las arcas municipales”.

Aunque el presidente municipal evitó dar precisiones del dinero en cuestión, el sitio digital de cobertura regional Reporte Cuatro consignó que se trata de un monto que ascendería a los 36 mil dólares -es decir, unos 3 millones de pesos argentinos-, destinados a la compra de tierras.

Suspendidos

Con la desaparición de estos fondos millonarios, a los que solo tendrían acceso con clave los miembros de la Tesorería municipal, el reelecto intendente de General Campos decidió apartar a las personas posiblemente implicadas en el caso.

En efecto, “se ha dispuesto la suspensión de los agentes municipales responsables del erario público, como medida precautoria para no intervenir en la investigación pertinente”, hizo oficial mediante el mismo comunicado.

“Se elevará dicha disposición al legislativo (Concejo Deliberante local), de acuerdo a las normativas vigentes”, agregó Martínez respecto a los pasos a seguir dentro del Estado municipal.

Investigación

Radicada la denuncia en la dependencia policial de General Campos, se dio intervención a la Unidad Fiscal de San Salvador cuyos agentes se hicieron presentes poco después en instalaciones del municipio local.

La trama

Ese medio definió lo sucedido como “La trama de los dólares perdidos en General Campos” y en tal sentido publicó:

El intendente Sergio Martínez le comentó este jueves por la mañana al Tesorero que iban a necesitar el dinero que estaba guardado en una caja fuerte porque era probable que en febrero haya novedades de la compra de terrenos que el municipio tiene proyectado adquirir para la construcción futura de viviendas.

Si bien el municipio posee una cuenta en una caja de ahorro en dólares, el año pasado, a mediados de año, habían solicitado al banco la posibilidad de extraer parte del dinero para poder avanzar en el proyecto, teniendo en cuenta las múltiples trabas que el propio Estado y los bancos ponen a los tenedores de dólares a la hora de retirar cantidades importantes.

Fue así que lograron retirar estos casi 36 mil dólares para firmar un precontrato, con la entrega del 30 por ciento del valor de las 30 hectáreas a comprar, pero con la pandemia, que no pudieron viajar los interesados, decidieron colocarlo en una caja fuerte en Tesorería municipal, bajo llaves y claves, que solo tendrían el tesorero titular y la otra empleada de esa repartición, ambas personas de carrera dentro del Municipio. El tesorero fue nombrado en 2013 por el Concejo Deliberante. No son funcionarios políticos.

En esa caja fuerte, se guardan además chequera y algún dinero diario de la Caja. Al chequear el sobre con los dólares, se encontraron que no estaban. Ni el dinero, ni el sobre, ni el lacre. Se comunicaron con la ayudante del tesorero, la que se encuentra de vacaciones actualmente, y se realizó la denuncia en la comisaría de General Campos.

A la caja fuerte solo tienen acceso los dos empleados de Tesorería, ni siquiera el contador tiene acceso a la misma. “Acá es blanco o negro, no hay grises”, remarcó Martínez. No obstante, el 31 de diciembre, cuando se realizó un balance general, el contador habría constatado la existencia del sobre en la caja fuerte. “El contador dijo que estaba”, afirmó el intendente.

El tesorero deberá explicarle a la Justicia que si tenía acceso diario a la caja fuerte, cómo no se dio cuenta que el sobre no estaba. “Yo hice la denuncia, no voy a tapar a nadie, porque no es plata mía sino del municipio”, resaltó Martínez. “No hay mucho misterio en esto. Es blanco o negro. No es tan difícil la investigación, no involucra a tanta gente”, apuntó.

Otros detalles importantes son la tenencia de la llave de la caja fuerte, que no queda guardada en el municipio, sino que la tiene en su poder el tesorero. Y además que la caja fuerte no fue forzada. Ingresaron con la llave y la clave para robarse el sobre.

“El que le hizo daño a la localidad tienen que pagar”, dijo Martínez antes de volver a hablar con el comisario Gustavo Rivero. De mínima, se esperarían allanamientos en las próximas horas que son cruciales para la investigación. Si el 31 de diciembre fue la última vez que se vio el sobre, ya pasaron ocho días.

Lo que planteó la oposición

Mientras tanto, se empezaron a conocer distintas voces sobre lo que se ha convertido en un verdadero escándalo en el inicio de este 2021. El bloque de concejales de “Juntos por el Cambio” de General Campos, integrado por Marcelo Rougier, Alba Montiel y Javier Mendelovich, se expresó a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

“Como ya es de público conocimiento, hace unos instantes nos enteramos del faltante de dinero en el administrativo municipal, bajo la responsabilidad del área de Tesorería, en la municipalidad de General Campos”, dijeron primero y aclararon: “Nos enteramos de lo sucedido por las redes sociales, por lo cual de inmediato los concejales de nuestro grupo nos hicimos presente en el municipio para informarnos del tema”.

Lamentaron, luego como camposeños, “que seamos conocidos por noticias destacadas que no nos dejan una imagen positiva. Repudiamos el hecho delictivo y solicitamos al Ejecutivo Municipal a la Justicia que actúen hasta las últimas consecuencias para que aparezcan el o los responsables del faltante”, pidieron.

“También solicitamos que aparezca el dinero, y de no ser así, que no sea el pueblo el responsable de esa pérdida. Que el o los que se tengan que hacer cargo que así lo hagan. La plata del pueblo, de todos los camposeños. Tiene que aparecer”, cerraron.