Despiste, choque y vuelco en proximidad al balneario de Valle María

El accidente de tránsito ocurrió en el anochecer del domingo, en el camino del camping municipal de Valle María, en departamento de Diamante. Un automóvil, en que circulaban tres jóvenes, volcó en una curva que se encuentra a 150 metros de la salida del balneario.

El sinestro sucedió alrededor de las 21:30 y según indicó el jefe de la Comisaría, Jorge Leiva, a Elonce, "se trata de un auto Peugeot 307, en el que iban tres personas de 30 años aproximadamente, dos oriundas de Oro Verde y una de Paraná. Por razones que se tratan de establecer, el conductor del vehículo perdió el control, despistó, chocó contra un guardarrail y terminó volcando".

"Afortunadamente los ocupantes no sufrieron heridas de gravedad, uno solo tuvo un corte en el brazo, por lo cual fue atendido en el lugar, pero no fue necesario trasladarlo al hospital", añadió. A su vez, detalló que los jóvenes no habían consumido alcohol.