Con vitalidad y afecto doña Sara cumple sus 100 años

"Ya tengo 100 y no se me notan", dijo con orgullo Sara Waigandt Vda. de Leiva, una mujer que contagia su amor por la vida y principalmente el trabajo. Sorpresas, presentes y mucho cariño se multiplican este miércoles en su cumpleaños.

Dando muestras de energía y muchas lecciones de vida, Sara Waigandt Vda. de Leiva está cumpliendo sus 100 años. Si bien la situación de pandemia amerita que sea cuidada y protegida con mayor énfasis, el centenario de su nacimiento la encuentra rodeada de sus seres queridos y recibiendo los presentes de aquellos que les hacen llegar una muestra de su aprecio. "Mucha gente me conoce", aseguró Sara a FM Estación Plus Crespo, contenta y emocionada.

El trabajo es un aspecto que recuerda y recomienda: "Me levanto temprano, tipo 9:00. Siempre madrugué para ir a trabajar al campo. Iba a sacar maíz, a deschalar y también cortaba adobe, unos 2.500 ladrillos por día. Nunca me cansé. Me gustaba trabajar y ahora no me gusta estar mucho sentada. A veces duermo siesta y a veces no", reveló.

"Tuve 10 hijos: 7 varones y 3 mujeres", afirmó Sara, con expresión de afecto y destacando su rol de madre. De hecho, agregó: "Estoy con mi hija Heydee. Somos muy compañeras. Me cuida mucho ella a mí".

Apasionada del azul y oro, Sara Waigandt aprovechó para contar: "Miro fútbol. Soy socia de honor de Boca". Esa distinción no es la única que la enorgullece, sino que también recordó: "Soy madrina de la primera incubadora del hospital de Crespo".

"Será hasta que Dios diga basta. Pero ya tengo 100 y no se me notan", dijo Sara.

Por su parte, su hija Haydee reflejó claramente la vitalidad que rodea a su madre: "Hace 63 años que estoy con ella, soy la hija más chica y llegar a este día es muy especial. Es un orgullo tener a mi mamá con 100 años. Todos los días hago todo lo que puedo para que esté bien". Y esas acciones, esa estimulación y dedicación a su cuidado, se traducen en la calidad de vida de Sara, sobre quien Haydee comentó: "Ella me ceba unos matecitos a media mañana y a la tarde, mientras conversamos o mientras cocino. Le gusta comer de todo. Se encarga de poner la mesa. Las tareas que puede hacer, las hace con mucho entusiasmo".

"Para mí es todo. Ella es lo mejor que me pudo pasar en la vida", resumió su hija entre lágrimas de felicidad.