Yuyo Colorado: Asesora entrerriana comparte una experiencia exitosa para el manejo de malezas

El Yuyo Colorado sigue ocupando el podio de las preocupaciones de los productores en la Argentina. Según el último estudio de la REM de Aapresid, las distintas variedades de Amaranthus ya ocupan más de 20 millones de hectáreas en todo el país. Y todos los datos invitan a pensar que la tendencia seguirá creciendo en el futuro, con el agravante además de un aumento en los casos de resistencias.



La provincia de Entre Ríos no escapa a esta complicada realidad. La maleza se ha diseminado en varias zonas de la provincia y por la costa del Paraná ya comenzaron a emerger los primeros escapes. Ante este panorama, una estrategia de manejo integral que incluya la aplicación de pre emergentes y la rotación de distintos principios activos y modos de acción, aparece como la opción más viable y sostenible para encarar dicha problemática.



En ese sentido, la irrupción de Dinamic, el herbicida pre emergente de UPL, es una opción frente a la ya repetida receta de atrazina para el control del yuyo colorado. “Desde el año pasado venimos experimentando buenos resultados con Dinamic. Sobre todo si lo comparamos con otros lotes donde no usamos esta estrategia de control y luego tuvimos que hacer repasos”, señala la ingeniera agrónoma Milagros Remolif, quien trabaja como asesora técnica de cultivos extensivos para varios productores del sureste de Entre Ríos y dio su testimonio en el marco de la serie #MiCampoEsTestigo.



Así lo demuestra la experiencia realizada en un campo de los productores Jorge y Miguel Ramounat, ubicado a seis kilómetros de la localidad de Villa Mantero, en el departamento de Concepción del Uruguay. “El maíz fue sembrado el 15 de septiembre, con un barbecho corto donde aplicamos Dinamic con Strim (el S-metalaclor de UPL) para adelantarnos a la emergencia de Yuyo colorado, que es una de las problemáticas más importantes en este lote”, explica la asesora. Luego le siguió un tratamiento con graminicidas, ante la gran presencia también de gramíneas (Rye grass y Echinochloa resistentes).



“La respuesta fue muy satisfactoria y hemos logrado excelentes resultados. Especialmente en una campaña donde el nivel de precipitaciones no ha sido acorde al esperado y estuvimos por debajo de los milímetros promedio para la zona”, asegura Remolif. Formulado en base a Amicarbazone al 70%, Dinamic es un herbicida que se activa con poca humedad en el suelo, alcanzando una mayor residualidad y persistencia de control de malezas difíciles como Yuyo colorado y Rama negra.



Pero además, la plasticidad de Dinamic hace que este herbicida pueda ser utilizado para aplicaciones en barbechos largos a intermedios en el cultivo de soja, para el control de malezas de hoja ancha. En ese sentido, es un producto muy versátil ya que permite ir haciendo un buen control de malezas independientemente de cuál de los dos cultivos (maíz o soja) se vaya a sembrar.



En tanto, el complemento que brinda a Dinamic otro producto de UPL como Strim (S-Metolaclor), se vuelve ideal no solo para el control de malezas gramíneas, sino también para trabajar con la rotación de distintos principios activos. “Desde UPL siempre proponemos la rotación de diferentes modos de acción, sobre todo por la gran carga que hay de ALS en el suelo y que muchas veces genera incluso problemas de carry over”, revela Nicolás Spinelli, del área de Desarrollo de Mercado de UPL para la región de Entre Ríos, Centro-Sur de Corrientes y Centro de Santa Fe.



“Nuestra tarea desde el soporte técnico es acompañar a los productores y técnicos en todo lo relacionado a una correcta utilización de la paleta de productos de la empresa”, clarifica Spinelli. Por su lado, tras la exitosa experiencia con Dinamic y Strim, Remolif está ansiosa por descubrir más herramientas que se ajusten a un manejo eficiente de malezas resistentes. “Los productores están muy conformes y ahora estamos entusiasmados con la idea de seguir probando nuevos productos del portafolio de UPL”, adelanta.

Agrofy News