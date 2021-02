Hombre de San Benito quiso hacer un trueque de vehículos y le robaron su auto

En horas de la noche un hombre informó al personal policial de Comisaría Octava de Paraná en calle Laurencena y La Rioja para informarle que a la mañana había sufrido en San Benito la sustracción de su auto Volkswagen Bora. El hecho se produjo en momentos que iba a realizar un trueque por una camioneta Peugeot Partner.

Luego, dijo había visto su auto en la estación de servicio de calle Laurencena. Los funcionarios al ir hacia allí, ven pasar el auto por la otra mano y les solicitaron que se detuvieran, por lo cual hicieron caso omiso.

Recién pudieron detenerlos con la colaboración de otro móvil a la altura de la Escuela de Aerobismo. Del vehículo descendieron auto tres hombres de 48,41, y 38 años y una mujer de 21 años.

En ese momento el damnificado se encontraba en Comisaría Octava informando que el dueño de la camioneta de 38 años le robó los papeles del auto y se retiró en el Bora, dejándole la camioneta en el lugar, la cual no poseía documentación y no arrancaba. Dijo incluso que intentó comunicarse durante todo el día con el autor del hecho pero no lo atendía.

Relatado lo sucedido al fiscal se dispuso el secuestro de los vehículos, la correcta identificación de los ocupantes, y la detención del sujeto de 38 años y su traslado hacia la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de hurto vehicular.

