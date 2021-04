La principal forma de transmisión del coronavirus es por aire

Información General 13 de abril de 2021

Respiramos "un humo invisible" que sale de la persona contagiada cuando estamos cerca o se acumula en lugares cerrados, recordó uno de los científicos que subrayó el papel preponderante que juegan los aerosoles en la pandemia. "Tenemos que tratar de no respirarlo. Las medidas para reducir el riesgo no son tan difíciles, pero no se hacen".