¿Qué hacer con las hojas que comienzan a cubrir la vía pública?

El calendario nos ubica en Otoño, aunque la temperatura no ha dada demasiadas muestras de ello. El Servicio Meteorológico anuncia que en los próximos días habrá jornadas más frescas y al margen de este contexto, la sabia naturaleza ya empieza a ofrecer paisajes propios de esta estación del año. La caída de hojas de los árboles es una situación agradable para algunos vecinos y no tanto para otros. Qué hacer con ellas es una pregunta que suelen hacerse los frentistas, sobre lo cual el Secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, detalló a FM Estación Plus Crespo: "La recomendación que hacemos desde el municipio a los vecinos es juntar las hojas. En su mayoría lo hacen. La idea es que no tapen los desagües pluviales, tanto de las casas como de las calles, por eso se sugiere que las embolsen o las coloquen en cajas, y nosotros con los camiones de verdes -que colecta ramas y pastos-, las retiraremos para mantener la ciudad limpia. Crespo se caracteriza por ser ordenada y por ese motivo no tenemos mayores inconvenientes, queremos seguir en esa senda".

"El equipo de las barrenderas tratan de dejar limpias las mayorías de las calles, pero en esta época se dificulta llegar a todas, la caída es permanente, por eso apelamos a la colaboración de los vecinos", manifestó el funcionario.

Pese a las campañas que anualmente se llevan a cabo, hay frentistas que buscan evitarse el ciclo de caída de hojas secas podando los árboles, cuestión sobre lo cual Elsesser aclaró: "Primero y principal, las podas se hacen en los meses que no tienen 'R', con lo cual recién se debe empezar con esa práctica en mayo. Hay frentistas que se anticipan a esta temporada y podan la totalidad del árbol, hacia quienes intentamos llegar antes de que ello ocurra y hacemos hincapié en que toda la ciudadanía sepa que no es lo adecuado, hay que evitar hacerlo sufrir al árbol. Recomendamos que se acerquen a la Municipalidad o se comuniquen al Área de Ambiente -interno 160-, donde van a ser asesorados al respecto y recibirán las recomendaciones de cómo podar correctamente el ejemplar que tengan. Queremos un arbolado urbano prolijo y ordenado".

En esa misma sección del municipio, los vecinos encontrarán a disposición un listado de podadores que se pueden contratar en forma particular y que están comprometidos con los criterios fijados por la gestión. El secretario comentó que "justamente la semana pasada estas personas participaron de una capacitación en el edificio NIDO, donde expertos en la materia les brindaron -tanto a podadores privados como a los del municipio-, los conocimientos referidos a la poda correctiva y así no dañar el árbol".

Respecto de la tarea de los podadores que integran la cuadrilla pública, pertenecientes a Parques y Paseos, Elsesser manifestó: "Estamos viendo cuáles son los sectores de la ciudad donde hay arbolado público que precisa una poda correctiva. Tenemos en cuenta aquellos que pueden generar alguna complicación con las luminarias públicas como para podarlos y también relevamos las condiciones de los que deben ser removidos. En la zona de avenida Independencia hay árboles que están casi en su totalidad secos y para no tener que lamentar situaciones en ocasión de tormentas, vamos a proceder a su extracción y se plantará uno nuevo. Eso se hará en la temporada que se aproxima".

Se espera que a partir de mayo, en los domicilios empiece a haber restos de poda, recordándose que serán recolectados por el recolector que hace específicamente el "recorrido verde".