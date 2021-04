Incendio en una vivienda de Barrio San Miguel: rescatan a la mascota que había quedado encerrada

Tres dotaciones bomberiles y la policía, acudieron ante la emergencia. Se afectó buena parte de la casa, en la que sólo se encontraba un can.

Estacion Plus Crespo

Poco antes de las 8:30 de este viernes, un aviso alertó a la guardia de Comisaría Crespo de un incendio en una vivienda ubicada en calle Güemes, entre Pringles y Alem. Tal como lo establece el protocolo de emergencia local, una dotación policial acudió a corroborar la emergencia, dando pronta intervención a Bomberos Voluntarios.

Desde la fuerza de seguridad local, Héctor Heinze, hizo saber a FM Estación Plus Crespo: "Se constató la existencia del incendio y prontamente llegué bomberos, procediendo a realizar las tareas de extinción del foco ígneo. Cuando arribamos, se pudo observar una importante cantidad de humo que salía de la parte posterior de la casa, en la que el morador no estaba -se había retirado un rato antes a trabajar-. Cuando intentan abrir la puerta del fondo, se encuentran con que en el interior se hallaba un can, de tamaño pequeño, el cual había quedado en el interior de la morada, precisamente en la zona donde había mayor cantidad de humo. La acción fue rápida, así que se encuentra bien, ya al cuidado de su dueño".

Precisando las características del foco ígneo, el Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Gettig Jacob, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Fuimos convocados por un Código Rojo, tratándose de un incendio estructural. Con el arribo de la primera dotación, se constató que era de gran magnitud".

Asimismo, el Segundo Jefe Luciano Ríos, manifestó: "La mayor parte afectada es una habitación, pero dada la temperatura que llegó a tomar, se irradió a sectores linderos. Los daños son totales en la habitación y parciales en los demás ambientes. Cabe mencionar, que prácticamente todos los elementos que habitualmente formar parte de los mobiliarios de una casa, son sumamente combustibles, sobre todo colchones, muebles, cortinas. Se propaga muy rápido y nuestro objetivo era justamente evitar que se traslade a la contrucción vecina, que están pegadas".

Los bomberos sostuvieron que "el hecho de que el morador no se encontrara hizo que se incremente el fuego sin ninguna intervención primaria y eso repercute en las consecuencias".

Gettig Jacob dio cuenta que "quedó concentrada una alta temperatura, que impide reunir mayor información. Pero por experiencia, se trataría de un cortocircuito eléctrico en el dormitorio. No obstante, las causales es un aspecto que se determina con pericias, si es que son solicitadas por el damnificado a la policía".

El Jefe de Cuerpo Activo afirmó que "la intervención contó con dos unidades de ataque y uno de abastecimiento, quedó gente en el cuartel apresta y en total se movilizaron unos 11 bomberos. Se trabajó con los equipos de aire autónomo, para asegurar la integridad de los operarios al penetrar el domicilio".