La soja se acerca a los US$600 en Chicago y la Argentina celebra

La soja se perfila para superar el techo de los US$ 600 en el mercado referencial de Chicago, donde hoy cotiza por encima de los US$ 596 la tonelada.

El nuevo techo al que parece encaminarse el commoditie estrella de la Argentina asegura al país un fuerte ingreso extra de divisas.

Las nuevas cotizaciones de la oleaginosa para las posiciones más cercanas responden a "ventas técnicas", tras la racha alcista de la semana pasada, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.

El aceite de soja, en tanto, opera a US$ 1.462,9 y la harina se sostiene en US$ 485 por tonelada para mayo, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en el mismo mes del 2020.

En lo que va del año, los agro exportadores ya liquidaron US$ 10.000 millones.

Este ingreso de divisas le da más margen al Banco Central para controlar al mercado cambiario y le permite recomponer de a poco las reservas, mientras trata de mantener a raya al dólar para que no impacte sobre la inflación.​

Con este nivel de cotizaciones, la soja se acerca al récord de US$ 612 que tocó en 2012.

En los últimos doce meses remontó más del 90%, hace tres semanas había llegado a US$ 541 y de ese modo superó el máximo de los últimos siete años.

El aumento de la soja comenzó a fines de agosto del 2020: en cuatro meses pasó de US$ 335 a US$ 485, en enero superó la barrera de los US$ 500 y desde allí viene alternando subas y bajas.

El alza de la soja se da en el marco del impulso de la mayor demanda china, las menores expectativas de cosecha mundial y la preferencia de los inversores por los commodities, en un contexto en el que el dólar se va debilitando y las tasas tardan en recomponerse.

NA